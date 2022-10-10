Справжній Циганський салат з виноградом та часником: готується легко, швидко та просто

Для приготування цього незвичайного салату з національними циганськими нотками вам знадобляться 2 яйця, 200 г твердого сиру, 2−3 зубчики часнику, 300 г варено-копченого м'яса (її можна замінити курячою відвареною грудкою), 300 г винограду грамів майонезу, а також сіль та перець за смаком.

Готувати страву надзвичайно просто та швидко — як стверджує автор рецепту, нарізати всі ігридієнди можна, поки варяться яйця.

Отже, сир натираємо на великій тертці, до миски додаємо подрібнений часник, виноград (більше половини — інше знадобиться для прикрашання салату зверху).

М'ясо нарізаємо соломкою, чи кубиками, головне, щоб товщина шматочків не перевищувала пів сантиметра.

Такими ж кубиками подрібнюємо вже готові варені яйця, додаємо їх у загальну миску, посипаємо подрібненою зеленою цибулею і присмачуємо майонезом.

Прикрашаємо салат виноградом та зеленою цибулею.

Смачного!

Нагадуємо також, що зараз у самому розпалі — сезон гарбуза, тому приготуйте і ви салат із цим овочем, попередньо його карамелізувавши. Вийде дуже смачно, пообіцяв читачам «ФАКТІВ» кулінар та блогер Тарас Кліпін.

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