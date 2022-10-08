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«Порцелянові» історії
11 жовтня 2022
СТУДЕНТ
СТУДЕНТ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1991
Скульптор: Enrique Sanisidro
Розмір: 28×24 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

У давнину в Єрусалимі жив один молодий ремісник. І вирішив він якось стати атеїстом. А ходили у місті чутки про якогось Мойшу-атеїста, здатного будь-якого священнослужителя у суперечці за пояс заткнути. Вирішив ремісник знайти цього Мойшу-атеїста та стати його учнем.

Багато він ходив, багато людей розпитував про Мойшу, і ось, нарешті, підійшов до скромного будинку, в якому, як сказали знаючі люди, жив відомий атеїст.

Hа стук у двері відповів брязкітливий старечий голос:
- Кого там несе проти ночі?
⁃ Вибачте, але чи ви Мойша-атеїст?
⁃ Думаю, ти не помилився.
⁃ Я витратив багато часу, щоб знайти вас. Ось хочу стати вашим учнем.
⁃ Учнем? — старий здивовано дивився на непроханого гостя. — Чому ти можеш навчитися у мене? Адже я не філософ, не вчений.
⁃ Я чув, що ви переконаний атеїст. Я теж атеїст і хотів би послухати ваші аргументи.
⁃ То ти теж, виходить, атеїст?
⁃ Так, я не вірю ні в яких богів. Їх немає.
⁃ Що ж, цікаво… Але послухай мене, юначе. Ти колись читав Біблію, Коран чи апокрифи?
⁃ Ні, але…
⁃ Научися для початку не перебивати старших. Ти розмовляв зі жерцями, священиками, імамами?
⁃ Ні.
⁃ Ти здійснював паломництва у святі місця?
⁃ Ні, але навіщо? Я ж не вірю в оце ось все.
⁃ Hу, тоді, юначе, ти не атеїст, — спокійно промовив старий.
⁃ А хто ж я тоді?
⁃ Ти — невіглас…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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