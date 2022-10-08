11 жовтня 2022

У давнину в Єрусалимі жив один молодий ремісник. І вирішив він якось стати атеїстом. А ходили у місті чутки про якогось Мойшу-атеїста, здатного будь-якого священнослужителя у суперечці за пояс заткнути. Вирішив ремісник знайти цього Мойшу-атеїста та стати його учнем.

Багато він ходив, багато людей розпитував про Мойшу, і ось, нарешті, підійшов до скромного будинку, в якому, як сказали знаючі люди, жив відомий атеїст.

Hа стук у двері відповів брязкітливий старечий голос:

- Кого там несе проти ночі?

⁃ Вибачте, але чи ви Мойша-атеїст?

⁃ Думаю, ти не помилився.

⁃ Я витратив багато часу, щоб знайти вас. Ось хочу стати вашим учнем.

⁃ Учнем? — старий здивовано дивився на непроханого гостя. — Чому ти можеш навчитися у мене? Адже я не філософ, не вчений.

⁃ Я чув, що ви переконаний атеїст. Я теж атеїст і хотів би послухати ваші аргументи.

⁃ То ти теж, виходить, атеїст?

⁃ Так, я не вірю ні в яких богів. Їх немає.

⁃ Що ж, цікаво… Але послухай мене, юначе. Ти колись читав Біблію, Коран чи апокрифи?

⁃ Ні, але…

⁃ Научися для початку не перебивати старших. Ти розмовляв зі жерцями, священиками, імамами?

⁃ Ні.

⁃ Ти здійснював паломництва у святі місця?

⁃ Ні, але навіщо? Я ж не вірю в оце ось все.

⁃ Hу, тоді, юначе, ти не атеїст, — спокійно промовив старий.

⁃ А хто ж я тоді?

⁃ Ти — невіглас…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.