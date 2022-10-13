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Суспільство та люди

«Поставте у кімнаті невеликий намет»: як зекономити взимку на використанні світла та тепла

22:05 13 жовтня 2022
«Поставте у кімнаті невеликий намет»: як зекономити взимку на використанні світла та тепла

Мільйони українців хвилює, як пережити зиму та захистити себе від відключень електроенергії. Експерт з енергоефективності Максим Бойчук на своїй сторінці у Facebook розказав, як можна зекономити на використанні світла та тепла.

«Лампи в домі мають бути лише енергоефективні, так зекономите на освітленні до 10 разів. Якщо встановити датчики руху, це дозволить зекономити на освітленні близько 10%. Запускайте будинкові прилади з великим споживанням (понад 2 кВт) у нічний час після 23:00. Це можуть бути бойлери, обігрівачі, пральні та посудомийні машини.

Проводьте зарядку електромобілів, телефонів, ноутбуків, а також павербанків у нічний час. Постійно тримайте заряджене обладнання. При зниканні напруги бажано відключити від джерел живлення потужні електричні прилади.

Придбайте спальні мішки-конверти гарної якості (на температуру -5 /+5, вони краще зберігають тепло).

Як крайній варіант — придбайте невеликий намет, який можна встановити у квартирі, або визначіть кімнату, яка буде основною для проживання сім'ї. Саме її можна обігрівати.

Для резервного варіанту приготування їжі можливо використовувати туристичний примус зі змінними газовими балончиками. Розхід газу складає 5 гр/на літр води. Він може знадобитись і поза межами квартири при вимушеній евакуації, як і звичайний похідний мангал".

Експерт радить — ні в якому разі не перекривайте джерел витяжної вентиляції, це може стати причиною отруєння газом.

«Подбайте про зменшення втрат тепла через вікна. Якщо вікна не тримають тепло їх можна завісити (тканиною або ковдрою). Це, так би мовити, „підручні засоби“. Але, звісно, є професійні засоби, які суттєво допоможуть комфортно переживати зникнення напруги в мережі. Найрезультативнішим є забезпечення себе резервним джерелом живлення, таким як генератор (від 1200 у.о.) чи сонячна електростанція (від 5500 у.о.). Пам'ятайте — потрібно думати наперед».

Раніше експерт пояснив, чому росія б'є ракетами по енергосистемі України до настання холодів.

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