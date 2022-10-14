«Верес» не втримав перемогу над командою Шарана і не зміг наздогнати в таблиці «Шахтар»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 14 жовтня, поєдинком на Закарпатті продовжилася програма 7-го туру чемпіонату України з футболу («Інгулець» та «Олександрія» зіграли ще 25 серпня).

Чемпіонат України. 7-й тур

«Минай» — «Верес» (Рівне) — 1:1 (Вишневський, 64 — Дахновський, 5). На 90+6-й хвилині вилучений Г. Пасіч («Верес»). Юніорські склади — 1:3.

Команда Юрія Вірта прибула до Миная після домашньої поразки від «Металіста», а підопічні Володимира Шарана виходили на гру з 11-матчевою серією без перемог на своєму полі. Одним словом, мотивація, здавалося, має бути і в тих, і в інших.

«Верес» не став відкладати справу в довгу скриньку, і вже на 5-й хвилині Дахновський втік віч-на-віч з голкіпером, обіграв Бандуру і спрямував м'яч до сітки — 0:1.

«Минай» ще до перерви мав кілька реальних шансів відзначитися, але зміг перервати свою 363-хвилинну безгольову серію в УПЛ лише у другому таймі, коли Вишневський вразив ворота Когута ударом з меж штрафного майданчика — 1:1.

Положення команд:

1. «Дніпро-1» — 15 очок (5 матчів);

2. «Шахтар» — 13 (5);

3. «Колос» — 11 (6);

4. «Верес» — 11 (7);

5. «Металіст» — 10 (6);

6. «Зоря» — 10 (6);

7. «Олександрія» — 10 (5);

8. «Динамо» — 9 (5);

9. «Металіст 1925» — 8 (5);

10. «Ворскла» — 7 (6);

11. «Минай» — 6 (7);

12. «Львів» — 4 (5);

13. «Рух» — 4 (6);

14. «Інгулець» — 3 (6);

15. «Кривбас» — 3 (6);

16. «Чорноморець» — 2 (6).

Бомбардири: 5 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 4 — Де Паула Таллес («Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»).

У 7-му турі УПЛ також зіграють: «Металіст» — «Ворскла», «Металіст 1925» — «Львів» (15 жовтня), «Рух» — «Дніпро-1» та «Шахтар» — «Динамо» (16 жовтня). Поєдинки «Зоря» — «Колос» та «Чорноморець» — «Кривбас» перенесені через заборону на проведення матчів у столиці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч 6-го туру УПЛ «Олександрія» — «Металіст» скасували через ракетний обстріл Києва.

Фото ФК «Минай»

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