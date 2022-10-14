Де і коли дивитися онлайн «Шахтар» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч 7-го туру УПЛ

У п'ятницю, 14 жовтня, поєдинком у Минаї між місцевим однойменним клубом та «Вересом» стартує основна програма 7-го туру чемпіонату України з футболу, в якому через заборону на проведення матчів у Києві вчасно відбудуться лише п'ять зустрічей («Інгулець» та «Олександрія, нагадаємо, зіграли раніше, а ігри «Зоря» — «Колос» та «Чорноморець» — «Кривбас» перенесені).

У суботу, 15 жовтня, відбудуться зустрічі за участю двох харківських клубів. «Металіст», який у минулому турі обіграв «Верес», прийме в Ужгороді «Ворсклу», а «Металіст 1925» замість столичного «Олімпійського» зіграє проти «Львова» у Ковалівці.

У неділю, 16 жовтня, два поєдинки відбудуться у Львові. «Рух» після розгромної поразки від «Динамо» прийме на стадіоні «Україна» лідера «Дніпро-1», який виграв у Лізі конференцій у «Вадуца» (2:1). А в центральному протистоянні туру на «Арені Львів» вперше за рік один проти одного зіграють «Шахтар», який не втримав у Лізі чемпіонів перемогу над «Реалом» (1:1), та «Динамо», що програло в Лізі Європи «Ренну» (0:1). Арбітр зустрічі грандів — Катерина Монзуль за Харкова.

Нагадаємо, що остання зустріч «оранжево-чорних» та «біло-синіх» 3 жовтня минулого року завершилася на «Олімпійському» внічию — 0:0. А до цього суперники по два рази обмінювалися перемогами («Шахтар» у 2020-му розгромив киян в УПЛ — 3:0 і з таким же рахунком у 2021-му узяв гору у матчі за Суперкубок України, а «Динамо» у 2020-му виграло у гірників зустріч за Суперкубок — 3:1, а минулого року здолало принципового суперника у грі чемпіонату країни — 1:0).

У майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу підопічним Ігора Йовічевіча. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу «Шахтаря» приймає з коефіцієнтом 2,17, на нічию — 3,60, на виграш «Динамо», що посідає в УПЛ лише 8-е місце, — 3,15.

Чемпіонат України. 7-й тур

14 жовтня (п'ятниця)

«Минай» — «Верес» 13:00 Setanta Sports+, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

15 жовтня (субота)

«Металіст» — «Ворскла» 13:00 УНІАН

«Металіст 1925» — «Львів» 13:00 Setanta Sports +

16 жовтня (неділя)

«Рух» — «Дніпро-1» 15:00 УНІАН

«Шахтар» — «Динамо» 17:00 Setanta Sports

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 15 очок (5 матчів);

2. «Шахтар» — 13 (5);

3. «Колос» — 11 (6);

4. «Металіст» — 10 (6);

5. «Зоря» — 10 (6);

6. «Верес» — 10 (6);

7. «Олександрія» — 10 (5);

8. «Динамо» — 9 (5);

9. «Металіст 1925» — 8 (5);

10. «Ворскла» — 7 (6);

11. «Минай» — 5 (6);

12. «Львів» — 4 (5);

13. «Рух» — 4 (6);

14. «Інгулець» — 3 (6);

15. «Кривбас» — 3 (6);

16. «Чорноморець» — 2 (6).

Бомбардири: 5 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 4 — Де Паула Таллес («Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Данило Сікан («Шахтар»), Максим Прядун («Металіст»), Дмитро Кльоц («Верес»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч 6-го туру УПЛ «Олександрія» — «Металіст» скасували через ракетний обстріл Києва.

Фото ФК «Динамо»

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