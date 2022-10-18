«Суп з яловичини з овочами»: один з улюблених в латиській кухні
Як повідомляє латвійське видання jauns.lv/receptes, суп виходить досить густий. Якщо хочете більш рідкий, під час проціджування додайте більше вина та води. Такий суп чудово смакує зі смаженими сирними булочками.
Інгредієнти:
1,2 кг м'якоті яловичини
500 г моркви
500 г селери
250 г цибулі-шалот
250 мл сухого червоного вина
3 різнокольорових стручки паприки
3 лаврових листа
2−3 ст. л. томатного пюре
2 ст. л. борошна
2 ч. л. меленої солодкої паприки
2 ч. л. чорного меленого перцю
2 ч. л. солі
½ ч. л. цукру
рубана зелень
Приготування
Моркву, селеру та цибулю почистити. Моркву розрізати вздовж навпіл, а потім порізати напівкружечками. Цибулю розрізати навпіл, селеру і очищений перець нарізати шматочками. М'ясо ретельно відцідити і також нарізати шматочками по 2 см. Підготовлені продукти помістити у велику каструлю або інший посуд, придатний для використання в духовці. Додати перець, сіль, цукор, ягоди ялівцю та лавровий лист і перемішати. Борошно всипати в томатне пюре та перемішати з м'ясом та овочами. Додати вино й 750 мл води. Накрити кришкою, поставити в розігріту до 200 градусів духовку та тушкувати близько 2 годин. Посипати зверху зеленню.
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