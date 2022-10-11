«Ця страва готується з пшона, яєць та борошна»: неймовірно смачні українські крупки

Як розповіла «ФАКТАМ» кулінарка з Житомирщини Тетяна Іванкова, готувати цю страву, яка дуже популярна серед місцевих, непросто, але зусилля варті того.

Для початку беремо 10 яєць та відділяємо білки.

«Білки треба збити до піни. Далі беремо дерев'яні ночви, висипаємо туди стограмову чарку пшона, — говорить Тетяна. — Обов'язково — ідеально чистого, без полови, темних зернин. Збиті яйця буквально крапаємо у пшоно, щоб його лише змочити. Посипаємо це все борошном, скільки вбереться, і качаємо рукою. Ввесь час додаємо більше й більше яєчної маси і не перестаємо посипати борошном. Треба дивитися, щоб пшонини не склеювалися. Так качаємо дві години, поки не вийдуть однакові горошинки».

Крупки варять на бульйоні. На 10 літрів води беруть жирну домашню курку. М'ясо ріжуть на шматки, вимочують, варять з пів години й тоді вкидають крупки. Їх готують до двох годин, щоб пшоно всередині розварилося. У кінці до страви додають кришену сиру цибулину, можна ще — лавровий лист. Готова страва нагадує густий суп.

А як приготувати битки з пшона, розповіла фудблогерка Соня Канлай.

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