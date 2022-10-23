Листя, солома, хвоя: чим краще вкрити рослини від холодів на дачі

Укривний матеріал — надійний захист рослин від холоду та поганої погоди. При цьому досвідчені дачники рекомендують звернути увагу саме на природні варіанти, кожен з яких має свої переваги та недоліки, пише уДачное место.

Листя — це дійсно підходящий варіант для утеплення рослин. Ось тільки знайти потрібний матеріал буває не так вже й просто. А все через те, що листя злипається між собою через дощі. Навіть, якщо вам вдасться знайти та зібрати сухі екземпляри, такий матеріал вимагатиме додаткового укриття плівкою. Також листя може бути заражене шкідниками чи хворобами.

Солома — це ще один непоганий варіант, який захистить від холоду і затримає сніг. Однак слід враховувати небезпеку виникнення цвілевих процесів під соломою, а також необхідність укриття поліетиленом та більшу ймовірність привернення мишей.

Щільний сніговий шар — це також надійний природний захист рослин під час холодів. У цьому випадку, щоправда, існує можливість утворення льоду, висока ймовірність танення в розпал зими, а також пізнє випадання снігу (вже після заморозків).

Гілки хвойних рослин також можуть бути покривним матеріалом. Перевагою є: відмінний захист від мінусових температур; доступність; захист від вологи та снігу; відлякування гризунів. Недоліками є окислення ґрунту при опаданні хвої та велика ймовірність хвороб.

Мульчування ґрунту тирсою також допоможе захистити від холодів. Однак цей матеріал характеризується декількома мінусами: підкислення ґрунту; необхідність захисту від вологи.

Папороть також непогана як покривний матеріал. Вона поєднує переваги ялинових гілок та сухого листя. Однак вона потребує захисту від опадів.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що обов'язково потрібно зробити на дачній ділянці в жовтні, а також про те, як ефективно утеплити дачу або заміський будинок.

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