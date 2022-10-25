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Україна

Стопами Медведчука: у Зеленського заявили, що Богуслаєва можуть обміняти

11:28 25 жовтня 2022
Богуслаєв у суді

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк не виключив, що президент АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв, заарештований судом на два місяці за підозрою у співпраці з ворогом, може бути виданий росії в рамках обміну.

Про це він розповів «Настоящему Времени». За його словами, українська влада робитиме все можливе, щоб повернути «реальних громадян», у тому числі й обмінявши їх на «червоних директорів».

«Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список», — сказав Подоляк і нагадав, що нещодавно Україна обміняла заарештованого політика Віктора Медведчука, якому інкримінували державну зраду. Тоді в рамках обміну полоненими вдалося повернути понад дві сотні українців.

Втім, рішення з цього питання наразі немає.

Нагадаємо, що В'ячеслава Богуслаєва затримали у Запоріжжі 23 жовтня. Затримання відбулося в рамках кримінального провадження з незаконного постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

СБУ оприлюднила перехоплені телефонні переговори президента «Мотор Січі» з представником російської компанії, якій поставлялися двигуни та запчастини до ударних вертольотів зс рф. Було налагоджено канал, що дозволяв росіянам отримувати їх через треті країни.

Фото СБУ

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