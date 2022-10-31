В Еміратах повідомили про звільнення Реброва: в «Аль-Айні» прояснили ситуацію

Відразу кілька джерел повідомили про відставку українського фахівця Сергія Реброва, який минулого сезону став з «Аль-Айном» чемпіоном Еміратов і завоював Кубок країни, з посади головного тренера команди.

Інформація з'явилася після поразки Андрія Ярмоленка та компанії у гостьовій зустрічі 8-го туру чемпіонату ОАЕ від клубу «Шахаб Аль-Ахлі» (1:2), яка опустила чинного чемпіона на восьме місце у турнірній таблиці.

Ситуацію прояснив член ради директорів «Аль-Айна» Маджід Аль-Овайс.

«Інформація про звільнення тренера команди Сергія Реброва неправдива. „Аль-Айн“ здатний виправити турнірне становище. Ми впевнені в персоналі та гравцях і здатні вийти із ситуації», — наводить слова функціонера у своєму Twitter журналіст Моххамед Хамад.

Зазначимо, що, незважаючи на те, що «Аль-Айн» з 4 перемогами, 1 нічиєю та 3 поразками перебуваэ в середині турнірної таблиці, відставання команди Сергія Реброва від тріо лідерів — «Шар'ях», «Аль-Вахда» та «Шахаб Аль -Ахлі» — складає лише три очки.

Нагадаємо, що контракт Реброва, який очолив «Аль-Айн» влітку минулого року, з арабським клубом розрахований до кінця поточного сезону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Ребров купив військовий позашляховик для ЗСУ.

Фото ФК «Аль-Айн»

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