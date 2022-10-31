«Колос» переміг «Верес» та продовжив свою рекордну серію: відеоогляд матчу чемпіонату України

У понеділок, 31 жовтня, відбувся ще один поєдинок 10-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 10-й тур

31 жовтня (понеділок)

«Колос» (Ковалівка) — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Ільїн, 69, Чоботенко, 75). Юніорські склади — 1:1.

Команда Юрія Вірта прибула на поєдинок проти «Колоса» у статусі команди, яка цього сезону ще жодного разу не перемагала на рідному реконструйованому стадіоні «Авангард», натомість здобула 13 з 18 очок на полях суперників.

Ось тільки цього разу «Верес» залишив поле стадіону «Колос» ні з чим, поплатившись за дві помилки в обороні у другому таймі та дозволивши команді з Ковалівки продовжити рекордну для клубу домашню серію без поразок до УПЛ до восьми матчів (шість перемог та дві нічиї).

30 жовтня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 3:1 (Ванат, 20, Буяльський, 22, 59 — Дебелко, 45+2). На 58-й хвилині Циганков («Динамо») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:1.

«Дніпро-1» — «Чорноморець» (Одеса) — 1:0 (Пихальонок, 23). Юніорські склади — 3:0.

«Львів» — «Металіст» (Харків) — 1:1 (Ременяк, 78 — Прядун, 9). На 62-й хвилині вилучено Прядуна («Металіст»). Юніорські склади — 3:3.

29 жовтня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Олександрія» — 2:2 (Михайличенко, 42, Мудрик, 82 — Цуріков, 5, Демченко, 87). На 57-й хвилині вилучено Тейлора («Шахтар»). Юніорські склади — 2:1.

«Ворскла» (Полтава) — «Мінай» — 2:0 (Сефері, 19, Марлісон, 64). Юніорські склади — 4:1.

28 жовтня (п'ятниця)

«Металіст 1925» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 0:3 (Чурко, 38, Нагнойний, 45+1, Імереков, 58). Матч юніорських складів перенесено.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 20 (8);

3. «Зоря» — 19 (9);

4. «Олександрія» — 17 (8);

5. «Колос» — 15 (9);

6. «Металіст» — 14 (9);

7. «Верес» — 14 (10);

8. «Динамо» — 13 (8);

9. «Ворскла» — 11 (10);

10. «Металіст 1925» — 10 (9);

11. «Минай» — 9 (9);

12. «Рух» — 8 (9);

13. «Кривбас» — 6 (9);

14. «Львів» — 6 (9);

15. «Інгулець» — 4 (8);

16. «Чорноморець» — 3 (9)

Бомбардири: 7 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Максим Прядун («Металіст»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»); 4 — Данило Сікан, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар»), Андрій Цуріков («Олександрія»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Олексій Довгий («Рух»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Олександр Пихальонок, Володимир Адамюк (усі — «Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Марлісон («Ворскла»), Владислав Ванат («Динамо»), Роман Дебелко («Кривбас»).

Додамо, що матч 10-го туру УПЛ «Інгулець» — «Рух», який мав відбутися 30 жовтня, перенесено на прохання львівського клубу. Справа в тому, що 2 листопада на команду «Рух» U19 чекає у польському місті Стальова-Воля матч-відповідь другого раунду Юнацької ліги УЄФА проти турецького «Галатасарая», в якому буде задіяна група гравців першої команди (до речі, у першій грі львів'яни обіграли суперника у Стамбулі — 3:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Лейпциг».

Фото ФК «Колос»

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