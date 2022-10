Зірка Голівуду Кіра Найтлі озвучила щоденник юної харків’янки, написаний під обстрілами

Знаменита акторка Кіра Найтлі, фільм з якою «Тихі ночі» вийшов у січні 2022 року в український прокат, озвучила щоденник 12-річної Єви Скалецької з Харкова. Дівчинка пережила страшні обстріли міста та описала свої відчуття у щоденнику «Ти не знаєш, що таке війна» (You Don’t Know What War Is).

Єві разом з бабусею вдалося виїхати до Європи, зараз вони мешкають у Дубліні (Ірландія). У червні відбувся аукціон, на якому був виставлений щоденник в якості лоту. Право на публікацію придбало британське видавництво Bloomsbury. 25 жовтня 2022 року щоденник вийшов у друкованому вигляді. До Єви Скалецької була прикута увага ЗМІ у Великій Британії та Ірландії, вона давала інтерв’ю, в яких розповідала про пережите в Харкові.

Історія українки вразила й знамениту англійську акторку Кіру Найтлі. Зірка зголосилася озвучити його.

«Ти не знаєш, що таке війна» справила на мене величезний вплив. Це неймовірно важлива історія, яка одночасно є сильною та глибоко зворушливою. Я вважаю за честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення та хоробрість", — прокоментувала роботу над аудіоверсією щоденника Кіра Найтлі.

Звукорежисер Том Скіпп відзначив, що акторка зуміла передати вдумливий і проникливий голос Єви.

Нагадаємо, багато світових зірок підтримали Україну в боротьбі з російськими загарбниками. Україну відвідав знаменитий американський режисер, сценарист та актор Лев Шрайбер, який став амбасадором благодійного фонду, що збирає кошти для нашої країни.

Побувала нещодавно у Києві й акторка Джессіка Честейн.

Фото: thebookseller.com, instagram.com/fanklubkeiraknightley

