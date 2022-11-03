Торт «За 100 $»: приготуйте для гостей вишукану випічку

Цей популярний американський шоколадний торт був винайдений на початку 20 століття. Кулінарка Міла Обухова, яка раніше ділилася рецептом печива «Персики», готує його завжди на святковий стіл, адже це просто та дуже доступно, попри назву десерту.

Інгредієнти: Пшеничне борошно 200 г

Цукор 200 г

Какао-порошок 30 г

Сіль ¼ ч. л.

Вода 240 мл

Сода 1 ч. л.

Олія 80 мл

Оцет 1 ст. л.

Ваніль на смак

Розчинна кава 2−3 ч. л. Ганаш: Вершки 33% 200 мл

Гіркий шоколад 160 г

Приготування:



Змішати в чашці всі сухі інгредієнти, обов'язково просіяти їх через сито. Розмішати вінчиком. Окремо змішати воду, каву, масло й оцет. Додати до сухих інгредієнтів. Все швидко розмішати. Додати ваніль.

Перелити тісто у форму діаметром 16−18 см. Форму попередньо змастити вершковим маслом або олією. Дно вистелити пекарським папером. Формою з тістом злегка постукати по столу, щоб тісто рівномірно розтеклося.

Випікати при 175 градусах близько 40−45 хвилин. Обов'язково перевіряйте, зубочистка повинна виходити чистою, але не пересушить.

Для ганаша доведіть вершки до кипіння, зніміть з вогню, викладіть в них шматочки шоколаду. Бажано хорошого. Залиште на 5 секунд, а потім перемішайте. Поки маса не стане однорідною і блискучою. Поставте в холодильник на ніч. За бажанням можна додати в ганаш ром або коньяк. Готовий корж добре остудіть. Ганаш збийте міксером — так він стане легше. Змащуємо між коржами. Покриваємо їм торт. Прикрашаємо на свій смак.

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