Айвове варення з мигдалем та лимоном: ідеально до осінніх сніданків
Вінницька дизайнерка Світлана Теренчук встигає не лише створювати неймовірно красивий одяг, а й чаклувати на кухні. Саме зараз сезон айви, то ж вона вирішила приготувати для своєї родини корисне ароматне варення, рецептом якого поділилась із «ФАКТАМИ».
Інгредієнти:
- Айва 2 кг (очищена від серединок)
- Мигдаль 200 г
- Лимон 1 шт.
- Цукор 2 кг
- Вода 200 мл
Приготування:
Замочити мигдаль у воді на декілька годин. Айву помити, видалити серединки, нарізати часточками. Викласти в каструлю, засипати цукром. Залишити на пару годин, щоб пустила сік. Якщо соку замало, додати води.
Поставити на плиту, довести до кипіння. Зменшити вогонь, проварити 5 хв. Вимкнути, дати охолонути. Потім знову довести до кипіння, проварити на маленькому вогні 5 хв, охолодити.
Нарізати лимон часточками, додати до айви. Висипати замочений мигдаль. Усе проварити 5 хвилин.
Варення розкласти у стерилізовані банки, закрити кришками.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як врятувати варення, на якому з'явилася пліснява та що робити, якщо варення зацукрувалося.72
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