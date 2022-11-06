Айвове варення з мигдалем та лимоном: ідеально до осінніх сніданків

Вінницька дизайнерка Світлана Теренчук встигає не лише створювати неймовірно красивий одяг, а й чаклувати на кухні. Саме зараз сезон айви, то ж вона вирішила приготувати для своєї родини корисне ароматне варення, рецептом якого поділилась із «ФАКТАМИ».

Інгредієнти: Айва 2 кг (очищена від серединок)

Мигдаль 200 г

Лимон 1 шт.

Цукор 2 кг

Вода 200 мл Приготування: Замочити мигдаль у воді на декілька годин. Айву помити, видалити серединки, нарізати часточками. Викласти в каструлю, засипати цукром. Залишити на пару годин, щоб пустила сік. Якщо соку замало, додати води. Поставити на плиту, довести до кипіння. Зменшити вогонь, проварити 5 хв. Вимкнути, дати охолонути. Потім знову довести до кипіння, проварити на маленькому вогні 5 хв, охолодити. Нарізати лимон часточками, додати до айви. Висипати замочений мигдаль. Усе проварити 5 хвилин. Варення розкласти у стерилізовані банки, закрити кришками.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як врятувати варення, на якому з'явилася пліснява та що робити, якщо варення зацукрувалося.

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