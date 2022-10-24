Викинути чи прокип'ятити: чи можна їсти варення з пліснявою

При тривалому зберіганні варення нерідко зверху у ньому з'являється цвіль.

Якщо пліснява невелика і лише під кришкою, її можна прибрати разом з верхнім шаром варення. Решта підійде для приготування компотів чи випічки.

В цьому випадку в результаті термічної обробки грибок та його спори будуть повністю знищені.

Можна також, прибравши верхній шар з банки з варенням, решту прокип'ятити. У цьому випадку проварену заготівлю бажано вживати протягом короткого проміжку часу.

Якщо ж пліснява проникла в глибокі шари, то смак варення змінюється і вживати його в їжу практично неможливо. І тут такі заготовки потрібно викидати.

Як відомо, продукти життєдіяльності грибків є токсичними для організму людини. Одним з найнебезпечніших є токсин афлатоксин. Поступово накопичуючись у печінці, може у результаті спровокувати розвиток небезпечної форми раку.

Токсини практично не руйнуються під час термічної обробки. Це означає, що виправити варення практично неможливо.

Існують також способи, як уберегти варення від плісняви.

Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепт вишневого варення на сковороді, а також розповідали, що робити, якщо варення зацукрувалося.

239

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram