Російський диктатор володимир путін нібито отримав «пропозицію миру» у війні проти України. Вона походить від країни-посередника, яка не називається. При цьому президенту рф «було передано наполегливі рекомендації не відмахуватися від пропозиції». Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

«Ми вже розповідали, що путін виступив ініціатором кулуарних переговорів через довірених осіб-посередників у різних форматах, зі спробою вийти на домовленості щодо заморожування бойових дій в Україні або знайти можливість укладення мирної угоди, звісно з урахуванням інтересів російського керівництва. „Пропозиція миру“, яка надійшла днями, походить від країни-посередника, але канал, який використовували для передачі, і особи, які беруть участь у процесі, не викликають сумнівів у серйозних намірах сторони. Ба більше, путіну передали рекомендації не відмахуватися від пропозиції, а „зачепитися“ за шанс, який йому може бути представлений, і обміркувати свої побажання „в деталях“, не змінюючи концепцію основних пунктів пропозиції. Не вдаючись у подробиці, „пропозиція миру“ має такі питання: росія виводить війська з окупованих територій і дає можливість ЗСУ вийти до державного кордону. Крим виноситься за дужки на сім років. Росія отримує гарантії не вступу України в НАТО протягом семи років. Крим -демілітаризована зона повністю. Тільки стрілецька зброя. Чорноморський флот ВМФ росії залишає Крим. Сухопутний кордон росії і Республіки білорусь з Україною демілітаризована зона 100 км від російських важких озброєнь. Гарантії взаємного ненападу готові зафіксувати і контролювати шість країн», — йдеться у повідомленні каналу.

Крім того, Придністров'я теж має перейти під контроль Молдови. Як повідомляє телеграм-канал, найближчі кілька днів путін буде обговорювати пропозицію.

Як писали «ФАКТИ», після відступу армії росії з Херсона партія війни в рф почала критикувати російські еліти і закликає на «принесення в жертву» володимира путіна.

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