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Книга рецептів

З медом та часником: простий рецепт курячих ніжок у карамелі

13:12 14 листопада 2022
Курині ніжки

Хрумку курятину можно готувати за багатьма рецептами. Наприклад, курячі крильця можна замаринувати у молоці та запанірувати у борошні та сухарях. А ще можна зробити гомілки у солодкій карамелі.

Нескладним рецептом такої страви діляться автори «Шуби», стверджуючи, що солодкі мед і цукор у поєднанні з гострим часником створюють казкове поєднання смаків.

Інгредієнти:

  • Курячі гомілки — 8 шт.;
  • Часник, зубчики — 4 шт.;
  • Масло вершкове — 60 г;
  • Цукор тростинний коричневий — 60 г;
  • Мед рідкий — 1 ст. л.;
  • Сіль — за смаком;
  • Перець чорний мелений — за смаком;
  • Приправа до курки — за смаком;
  • Зелень — за смаком.

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Приготування:

  • Гомілки посолити, поперчити та додати спецій.
  • Розігріти на пательні половину порції масла та обсмажити гомілки до золотистої скоринки (5−6 хвилин). Покласти їх на тарілку.
  • Часник пропустити через прес та викласти у пательню з розігрітою другою половинкою порції масла. Смажити кілька хвилин. Додати цукор, мед і перемішати.
  • Покласти у солодку карамель гомілки, накрити пательню кришкою та тушкувати на маленькому вогні 20 хвилин. Після 10 хвилин готування перевернути гомілки на другий бік.
  • Прикрасити зеленню та подати до столу.

Раніше фудблогерка Вікторія Ісаєнко поділилася своїм рецептом смачних курячих котлет.

Фото Pixabay

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