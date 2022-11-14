З медом та часником: простий рецепт курячих ніжок у карамелі

Хрумку курятину можно готувати за багатьма рецептами. Наприклад, курячі крильця можна замаринувати у молоці та запанірувати у борошні та сухарях. А ще можна зробити гомілки у солодкій карамелі.

Нескладним рецептом такої страви діляться автори «Шуби», стверджуючи, що солодкі мед і цукор у поєднанні з гострим часником створюють казкове поєднання смаків.

Інгредієнти: Курячі гомілки — 8 шт.;

Часник, зубчики — 4 шт.;

Масло вершкове — 60 г;

Цукор тростинний коричневий — 60 г;

Мед рідкий — 1 ст. л.;

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком;

Приправа до курки — за смаком;

Зелень — за смаком.

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Приготування: Гомілки посолити, поперчити та додати спецій.

Розігріти на пательні половину порції масла та обсмажити гомілки до золотистої скоринки (5−6 хвилин). Покласти їх на тарілку.

Часник пропустити через прес та викласти у пательню з розігрітою другою половинкою порції масла. Смажити кілька хвилин. Додати цукор, мед і перемішати.

Покласти у солодку карамель гомілки, накрити пательню кришкою та тушкувати на маленькому вогні 20 хвилин. Після 10 хвилин готування перевернути гомілки на другий бік.

Прикрасити зеленню та подати до столу.

Раніше фудблогерка Вікторія Ісаєнко поділилася своїм рецептом смачних курячих котлет.

Фото Pixabay

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