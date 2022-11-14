З медом та часником: простий рецепт курячих ніжок у карамелі
Хрумку курятину можно готувати за багатьма рецептами. Наприклад, курячі крильця можна замаринувати у молоці та запанірувати у борошні та сухарях. А ще можна зробити гомілки у солодкій карамелі.
Нескладним рецептом такої страви діляться автори «Шуби», стверджуючи, що солодкі мед і цукор у поєднанні з гострим часником створюють казкове поєднання смаків.
Інгредієнти:
- Курячі гомілки — 8 шт.;
- Часник, зубчики — 4 шт.;
- Масло вершкове — 60 г;
- Цукор тростинний коричневий — 60 г;
- Мед рідкий — 1 ст. л.;
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком;
- Приправа до курки — за смаком;
- Зелень — за смаком.
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Приготування:
- Гомілки посолити, поперчити та додати спецій.
- Розігріти на пательні половину порції масла та обсмажити гомілки до золотистої скоринки (5−6 хвилин). Покласти їх на тарілку.
- Часник пропустити через прес та викласти у пательню з розігрітою другою половинкою порції масла. Смажити кілька хвилин. Додати цукор, мед і перемішати.
- Покласти у солодку карамель гомілки, накрити пательню кришкою та тушкувати на маленькому вогні 20 хвилин. Після 10 хвилин готування перевернути гомілки на другий бік.
- Прикрасити зеленню та подати до столу.
Раніше фудблогерка Вікторія Ісаєнко поділилася своїм рецептом смачних курячих котлет.
Фото Pixabay26
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