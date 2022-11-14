«Зробіть ставку на гумор»: психологиня дала поради, як запобігти розлученню під час війни

Човни кохання розбиваються не лише під тиском буденності й побутових проблем, а й через війну, яка для багатьох пар та їх дітей стала справжнім випробуванням. Дуже часто до авторки телеграм-каналу «Розкажи мені. Психолог Ірина» @Irina_Psyhologist на консультації звертаються з питанням «Як запобігти, та як пережити розлучення на тлі війни якщо це сталося?». Тож вона дала поради як бути в даному випадку.

«Війна часто веде до конфліктів саме через те, що ми не знаходимо в собі сили цікавитися ще й життям партнера, відвернутися від своїх справ та вислухати його. Накопичені суперечки та невисловлені образи з часом стають причиною розлучення. Втрата дому та переміщення викликають сильний стрес і хвилювання. Це часто призводить до сварок між подружжям, до безсилля, коли не маєш можливості вислухати людину.

Будь-яка міграція, навіть коли свідома і за вибором — це великий стрес. Наші захисти припиняють бути гнучкими. У цьому випадку треба знизити вимоги до себе. Зрозуміти, що переїзд — це надзвичайно важко, це виклик для людини та її психічного здоров’я. Дайте собі час, сядьте й зупиніться, подумайте про стосунки, плачте, коли вам це потрібно. Плачте зі своїм партнером. Або якщо в нього немає на це сил, шукайте людей, які приймуть вас у горі та зможуть вислухати. Якщо це не близька людина, то хай це будуть психолог чи група підтримки".

За словами психологині, запобігти розлученню допоможуть дружба, пригоди, гра, спільний гумор і культура вдячності, прийняття та підкреслення того, що є доброго в партнері чи партнерці.

«Гумор є таким привабливим, тому що він викликає внутрішній потяг до людини. Це про жарт, який знижує градус сварки, чи про меми, які надсилаєш своїй близькій людині, щоб посміятися разом. Основа стосунків — контакт. Тому про все, що хвилює, треба говорити вільно, як двоє дорослих людей. І якщо ви ухвалюєте рішення про розлучення, не потрібно поспішати, потрібно кілька разів вдумливо поговорити».

Нагадаємо поради психолога, як уникнути кризи у стосунках пари на фоні війни.

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