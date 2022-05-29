Криза у стосунках пари на фоні війни: психолог розповів, як цього уникнути

Човни кохання розбиваються не лише під тиском буденності й побутових проблем, а й через війну, яка для багатьох пар стала справжнім випробуванням. Наразі кожне подружжя переживає новий етап у стосунках. І не у всіх зміни на краще… Психолог Іван Тоні, який раніше підказав, як подолати почуття невизначеності під час війни, порадив, що треба робити, щоб врятувати шлюб і уникнути розлучення у воєнний час.

— Війна оголила все! Все те, що раніше не помічалося чи ігнорувалося, — каже Іван Тоні. — Партнер постійно бісить, дратує, злить, здається, що поводиться дуже дивно. Те, що раніше жінка/чоловік була/був готовий терпіти та не надавати значення, тепер викликає скандал і напругу.

— Чому так відбувається, можете пояснити?⠀

— Зменшується терпимість. На фоні стресу виснажується наша нервова система, ми стаємо дратівливими, і там, де раніше були толерантними — стикаємося з різними негативними емоціями. Відповідно і в нашого партнера відбуваються ті самі процеси.⠀

— Чи можна якось зарадити кризі у стосунках?

— У такі моменти можна спробувати змінити фокус уваги на те, що ви зараз вдвох проти проблеми. Зрозуміти, що ваш партнер — «жива людина, а не робот»! У нього чи неї також немає сил постійно контролювати та стримувати свої почуття, емоції, бути спокійним. Зараз дуже важливо не конкурувати у відносинах, а об'єднуватися і підтримувати, як би важко не було.

Раджу щоразу в конфліктних ситуаціях (і не тільки) ставити питання партнеру: «Як я можу тебе підтримати? Яка моя допомога тобі потрібна? Як ми можемо разом вирішити цю ситуацію?»

Слід цінувати особистий простір одне одного. Давати побути наодинці. Менше вимагати від партнера уваги, насідати та контролювати. Краще приділіть час собі, знайдіть нове захоплення чи хобі.

Поважати почуття та емоції іншого важливо. Кожен проживає одні й ті ж самі події по-своєму. І якщо вам щось потрібно (підтримка, допомога, увага), то відверто скажіть це своїй коханій людині.

Раніше дієві поради, як підтримати дитину під час війни, дала психологиня Світлана Ройз.

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter