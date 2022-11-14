Справжя насолода для ранкових чаювань: готуємо пляцок «Досконалість»
«На приготування цього пляцка йде не дуже багато часу, головне — дати йому добре настоятися, щоб медові коржі просочились кремом. І тоді випічка буде особливо ніжна та ароматна», — пише фудблогерка Наталія Геряк, яка раніше ділилася рецептом шпинатного хліба.
Інгредієнти:
Тісто:
- 650 г борошна
- 200 г м'якого вершкового масла
- 200 г цукру
- 2 яйця
- 2 ст.л. рідкого меду
- 2 ст.л. молока
- 1 ч.л. соди
Начинка:
- 200 г горіхів (можна як асорті, так і волоські)
- 120 г масла
- 100 г цукру
- 2 ст.л. меду
Крем:
- 375 мл молока
- 1 п. пудингу
- 150 г цукру
- 250 г м'якого вершкового масла
Ще потрібно за смаком повидло (сливове або смородинове).
Приготування:
Пляцок готується без міксера. Яйця з цукром збити вінчиком. Додати м'яке масло, мед, молоко, соду. Просіяти борошно. Замісити м'яке тісто. Розділити на три частини. Дві паляниці спекти без нічого. Третю — розкачати, викласти начинку з горіхів. Щоб приготувати її, треба на сковороді розтопити масло, додати цукор, мед та подрібнені горіхи. Протушкувати 5−7 хв. Але обережно, дуже гаряче. Випікати коржі при температурі 180° приблизно 25 хв до золотистого кольору.
Беремося до складання:
- паляниця
- повидло
- крем
- паляниця
- повидло
- крем
- паляниця з горіхами
Вистояти 12−15 годин.
Нагадаємо ще один рецепт зефірного пляцка.118
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