Справжя насолода для ранкових чаювань: готуємо пляцок «Досконалість»

«На приготування цього пляцка йде не дуже багато часу, головне — дати йому добре настоятися, щоб медові коржі просочились кремом. І тоді випічка буде особливо ніжна та ароматна», — пише фудблогерка Наталія Геряк, яка раніше ділилася рецептом шпинатного хліба.

Інгредієнти: Тісто: 650 г борошна

200 г м'якого вершкового масла

200 г цукру

2 яйця

2 ст.л. рідкого меду

2 ст.л. молока

1 ч.л. соди Начинка: 200 г горіхів (можна як асорті, так і волоські)

120 г масла

100 г цукру

2 ст.л. меду Крем: 375 мл молока

1 п. пудингу

150 г цукру

250 г м'якого вершкового масла Ще потрібно за смаком повидло (сливове або смородинове).

Приготування:

Пляцок готується без міксера. Яйця з цукром збити вінчиком. Додати м'яке масло, мед, молоко, соду. Просіяти борошно. Замісити м'яке тісто. Розділити на три частини. Дві паляниці спекти без нічого. Третю — розкачати, викласти начинку з горіхів. Щоб приготувати її, треба на сковороді розтопити масло, додати цукор, мед та подрібнені горіхи. Протушкувати 5−7 хв. Але обережно, дуже гаряче. Випікати коржі при температурі 180° приблизно 25 хв до золотистого кольору.

Беремося до складання:

паляниця

повидло

крем

паляниця

повидло

крем

паляниця з горіхами

Вистояти 12−15 годин.

Нагадаємо ще один рецепт зефірного пляцка.

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