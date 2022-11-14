39.96 / 40.68 40.27 / 41.34
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Справжя насолода для ранкових чаювань: готуємо пляцок «Досконалість»

22:30 15 листопада 2022
пляцок «Досконалість»

«На приготування цього пляцка йде не дуже багато часу, головне — дати йому добре настоятися, щоб медові коржі просочились кремом. І тоді випічка буде особливо ніжна та ароматна», — пише фудблогерка Наталія Геряк, яка раніше ділилася рецептом шпинатного хліба.

Інгредієнти:

Тісто:

  • 650 г борошна
  • 200 г м'якого вершкового масла
  • 200 г цукру
  • 2 яйця
  • 2 ст.л. рідкого меду
  • 2 ст.л. молока
  • 1 ч.л. соди

Начинка:

  • 200 г горіхів (можна як асорті, так і волоські)
  • 120 г масла
  • 100 г цукру
  • 2 ст.л. меду

Крем:

  • 375 мл молока
  • 1 п. пудингу
  • 150 г цукру
  • 250 г м'якого вершкового масла

Ще потрібно за смаком повидло (сливове або смородинове).

Приготування:

Пляцок готується без міксера. Яйця з цукром збити вінчиком. Додати м'яке масло, мед, молоко, соду. Просіяти борошно. Замісити м'яке тісто. Розділити на три частини. Дві паляниці спекти без нічого. Третю — розкачати, викласти начинку з горіхів. Щоб приготувати її, треба на сковороді розтопити масло, додати цукор, мед та подрібнені горіхи. Протушкувати 5−7 хв. Але обережно, дуже гаряче. Випікати коржі при температурі 180° приблизно 25 хв до золотистого кольору.

Беремося до складання:

  • паляниця
  • повидло
  • крем
  • паляниця
  • повидло
  • крем
  • паляниця з горіхами

Вистояти 12−15 годин.

Нагадаємо ще один рецепт зефірного пляцка.

118

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Місце вибуху у польському селі Пшеводув

Ракетний удар по Польщі: з'явилися перші докази російської атаки

Круче червоної риби: оселедець фінських моряків (відео)

На смак — крутіше червоної риби: як приготувати оселедця фінських моряків (відео)

салат

Салат «Жіноча слабкість»: закохує в себе чоловіків з першої ложки

Людмила Хомутовська

Наприкінці грудня вірогідний наступ з боку білорусі: таролог про плани кремля

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту