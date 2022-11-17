«Шанси мізерні»: астрологи розповіли, чи зважиться НАТО на відповідь росії

Російські масовані ракетні атаки по Україні несуть руйнування та загрозу життю не лише нашій країні, а й нашим сусідам.



Астролог Влад Рос вважає, що після удару росії по Польщі, території країни-члена Північноатлантичного альянсу, рішучої відповіді від НАТО не буде.



Причина у тому, що президент США Джо Байден та генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг бояться такого повороту подій. А решту членів Альянсу така позиція влаштовує — вони не хочуть прямого зіткнення з росією.



«Путін дав наказ „розхитувати“ НАТО. Але ні Байден, ні Столтенберг не збираються розпочинати цю війну. Зараз Марс перебуває у ретроградному становищі, а значить, шанси початися третій світовій війні мізерні. Усі небезпечні ситуації можуть бути згладжені», — сказав Росс у коментарі УНІАН.



Нагадаємо, 15 жовтня у польському селі Пшеводув впали дві ракети російського виробництва. Внаслідок інциденту загинули люди.

Зазначається, що це сталося під час масового обстрілу росією території України. Байден відреагував на цю подію, заявивши, що траєкторія польоту ракети свідчить про те, що вона навряд чи була випущена з росії. А ось Столтенберг падіння ракет у Польщі взагалі не вважає атакою.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вимагає залучити Україну до розслідування падіння ракети у Польщі.

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