Чому не можна залишати на ніч білизну в пральній машинці

Досвідчені господині намагаються розвішувати білизну відразу після прання машини, щоб не залишати її на довгий час в барабані пральної машини. Для цього є кілька причин, і головна — так можна продовжити термін служби техніки, пояснює інформаційний ресурс.

Наявність вологої білизни в барабані машини може спричинити появу в ньому бактерій та плісняви, також він набагато довше буде вологим. Крім того, з'явиться неприємний запах, якого потім буде складно позбутися.

Однак якщо ви з якоїсь причини все ж залишили в машинці мокру білизну на ніч, проблему можна вирішити, якщо запустити ще раз цикл прання на найвищій температурі, а після прання помити барабан лимонною кислотою або содою і насухо витерти гумові деталі.

Також є вихід навіть тоді, коли в машинці вже оселилася пліснява. Позбутися її можна за допомогою самостійно приготовленого засобу на основі прального мила та рідини для відбілювання «Білізна». Як його виготовити та застосовувати, дивіться на відео.

Нагадаємо, раніше господині розповіли, як використовують губку для миття посуду під час прання білизни у пральній машині. Виявляється, губка з успіхом може прибрати порошок, що затвердів, бруд і цвіль з лотка пральної машинки.

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