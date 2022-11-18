Сицилійський лимонний напій: смак вас точно здивує
Рецептом сицилійського лимонаду із сіллю з «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Цей напій я вперше скуштувала у Палермо, — каже Елла Іванова. — І він дуже мені сподобався тонізуючим освіжаючим смаком. А приготувати його досить легко. Із задоволенням поділюсь рецептом.
Сицилійський лимонний напій із сіллю
- 300 мл охолодженої мінеральної газованої води
- 3−4 столові ложки лимонного соку
- Дрібка солі
У баночку наливаємо лимонний сік, додаємо сіль та мінеральну воду.
Чудовий напій готовий!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати лавандовий лимонад та лимонад з імбиром.
Фото з альбому Елли Іванової45
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