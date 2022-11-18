Сицилійський лимонний напій: смак вас точно здивує

Сицилійський лимонад відрізняється від традиційних охолоджувальних напоїв тим, що замість цукру до нього додають сіль. Погодьтеся, це дуже несподівано. І хоч одного разу його варто спробувати. Звичайно, краще це зробити в сонячній Сицилії, але можна цей напій приготувати і вдома, подумки перенісшись до Італії. Рецептом сицилійського лимонаду із сіллю з «ФАКТАМИ» поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей напій я вперше скуштувала у Палермо, — каже Елла Іванова. — І він дуже мені сподобався тонізуючим освіжаючим смаком. А приготувати його досить легко. Із задоволенням поділюсь рецептом.

Сицилійський лимонний напій із сіллю 300 мл охолодженої мінеральної газованої води

3−4 столові ложки лимонного соку

Дрібка солі У баночку наливаємо лимонний сік, додаємо сіль та мінеральну воду. Чудовий напій готовий!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати лавандовий лимонад та лимонад з імбиром.

Фото з альбому Елли Іванової

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