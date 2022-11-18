«Несподіванки у фінансовій сфері та відкриття»: гороскоп з 19 листопада по 6 грудня

Планети не змушують людей до тих чи інших почуттів, вчинків. Залежно від їх положення в сузір'ях та відносно одна одної, навколо нас змінюється енергія, зовнішнє середовище, наприклад, температура повітря. Кожна людина пристосовується до таких змін залежно від власного характеру та внутрішніх процесів, каже українська тарологиня та астропсихолог Юлія Борисова. Вона порівняє рух планет з циферблатом годинника. Годинник не змушує нас в той чи інший час прокинутися, запланувати зустріч чи повечеряти, але допомагає орієнтуватися та планувати день. Наприклад, одночасний вплив Сатурна та Юпітера на певну сферу життя вказує на ймовірні зміни в ній. Сатурн показує, що прийшов час, а Юпітер дає благословення та вдачу. Юлія Борисова пропонує прогноз всім знакам Зодіаку на період з 19 листопада по 6 грудня.

Овен

Несподіванки в фінансовій сфері. Бажано не піддаватись спокусам до легких грошей, бути чесним в словах та розрахунках.

Тілець

На першому плані тема партнерства, всі питання «я — інші», особисті стосунки, самооцінка, взаємність.

Близнюки

Тема «Боротися — Відпустити». Будьте уважні до стану здоров'я, уникайте конфліктів.

Рак

Сприятливий період для завершення давніх проектів, отримання заслуженої винагороди.

Лев

Активний і насичений період. Марс — сприятлива планета для Лева, особливо в сфері кар'єри.

Діва

Активність, спілкування, рух. Питання вирішуються завдяки власним зусиллям та наполегливості.

Терези

Несподіванки, нестабільність в фінансовій сфері. Важливі події в родині, питання роду.

Скорпіон

На першому плані самооцінка, внутрішні трансформації та відкриття. Пристрасті та/або конфлікти в партнерстві.

Стрілець

Несподівані витрати, загублені речі. Рекомендована благодійність, щоб зменшити ризики. Для декого відкриється дорога за кордон. Будьте уважні в питаннях здоров'я, навантажень та відпочинку.

Козеріг

Сприятливий період. Нові ідеї, натхнення, отримання результатів від зусиль, докладених раніше.

Водолій

Активуються сфери дому та роботи. Час навести лад у внутрішньому просторі та на робочому місці. Обережно за кермом та взагалі на дорозі.

Риби

Рекомендовано спортивні та фізичні навантаження, активність, можливі короткі поїздки у справах чи на відпочинок.

Раніше «ФАКТИ» публікували ексклюзивний гороскоп від Людмили Булгакової «Фінансові угоди та розставання: гороскоп на листопад для всіх знаків Зодіаку».

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