«Від фанатів відбою нема»: продюсер пояснив популярність Галкіна після від’їзду з росії

Гуморист Максим Галкін, який відкрито засудив кровопролитну війну в Україні, ще на початку російського вторгнення поїхав з країни-терористки і більше не повертався на батьківщину. Російський продюсер Олексій Остудін пояснив популярність артиста за кордоном тим, що він потрапив у «струмінь», повідомляє рашистський портал Blitz+.

«Галкін зайняв чітку позицію і працює на тих людей, які з нею згодні. Раніше, якщо Галкін планував три концерти, то організовував взагалі 12. Зараз скрізь живе купа росіян. Зараз нова хвиля міграції. Працювати є для кого. І Земфіра, яка виїхала, теж прекрасно себе почуває», — заявив продюсер.

Нагадаємо, що після від'їзду Максим засудив путінську політику щодо України та своїх колег, які підтримали диктатора-вбивцю. За це його оголосили на батьківщині «іноземним агентом», хоча він себе таким не вважає і не відмовлятиметься від жанру гумору та сатири «на догоду політичній кон'юнктурі».

Його дружина, співачка Алла Пугачова, зараз перебуває в Ізраїлі з дітьми і вже стала громадянкою цієї країни.

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