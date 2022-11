Диктатор-вбивця підписав новий указ і вимагає позбавляти громадянства тих, хто здався у полон

Російський портал «Новая газета. Європа» повідомив про те, що президент росії путін підписав указ про внесення змін до правил проходження військової служби. Згідно з документом, відтепер її зможуть виконувати й росіяни, які мають громадянство іншої країни. Раніше в рамках призову могли служити тільки громадяни рф, тоді як іноземці могли служити за контрактом, повідомляє портал і наводить витяги з документа, опублікованого на сайтах російського уряду в понеділок.

«Військову службу проходять солдати, матроси, сержанти, старшини, які є громадянами (Росії), в тому числі мають громадянство іноземної держави або посвідку на проживання чи інший документ, що підтверджує право громадянина на постійне проживання на території іноземної держави». — йдеться у цитованому документі.

За словами правозахисника Павла Чикова, саме російські громадяни, які мають друге громадянство, зможуть укласти контракт на проходження військової служби.

«Наявність другого (а також третього й наступних) громадянства не є перешкодою для призову на строкову військову службу. При цьому про призов іноземців на таку службу не йдеться. Такі зміни до законодавства не вносяться», — додає Чиков.

Портал також нагадує, що наприкінці травня путін підписав указ, яким скасував верхній віковий ценз для підписання контракту з російськими збройними силами як для громадян росії, так і для іноземців. У вересні мер москви собянін заявив, що столична влада планує відкрити набір в міграційному центрі «Сахарово» для іноземців, які бажають отримати російське громадянство за спрощеною системою. За словами мера, іноземці, які укладуть річний контракт на службу в російських збройних силах, зможуть отримати російське громадянство «без довгих очікувань та інших бюрократичних перешкод».

За даними видання, також у понеділок у держдумі з'явився законопроєкт про позбавлення набутого російського громадянства за здачу в полон і ухилення від служби шляхом «симуляції хвороби». А путін запропонував позбавляти набутого російського громадянства за «дискредитацію» армії або заклики до порушення територіальної цілісності.

За оцінками американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW), оголошена у вересні «часткова» мобілізація в росії не дала бажаного ефекту, тому диктатор-вбивця вдається до все нових і нових рішень — наприклад, підписав закон про призов на військову службу злочинців, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно обдурені мобілізовані рашисти, незадоволені умовами служби, влаштували бунт.

