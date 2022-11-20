«Стане коронною стравою для родини та гостей»: неймовірно смачний мікс-салат

Дуже смачний, легкий в приготуванні салат! А ще, за словами кулінарки Юлії Джигалюк, яка раніше поділилася рецептом рогаликів на гарбузовому тісті, мікс-салат дуже гарно буде дивитися на святковому столі й стане коронною стравою для родини та гостей.

Інгредієнти: 1 куряче філе;

помідори чері;

мікс салату, рукола, базилік;

яйця (можуть бути курячі або перепелині);

зерна гранату, кукурудза по 1 ст. л. Соус: 2−3 ст. л. оливкової олії;

0,5 ч. л. солі;

0,5 ч. л. меду або цукру;

1 ст. л. лимонного соку;

1 ст. л. соєвого соусу;

1 ч. л. французької гірчиці;

1 ст. л. італійських трав. Приготування: Куряче філе порізати й замаринувати на 6 годин, ідеально — на ніч. В маринад додати: 0.5 ч. л. паприки, 1 ч. л. солі, 1 ч. л. соєвого соусу, перець духмяний, лавровий лист, перець чорний мелений і спеції, які ви любите. Через 6 годин (або на наступний день) підсмажити до готовності. Соус: з'єднати всі складники, залишити на 5−10 хв. На великій тарілці виложити мікс салату, руколу та базилік, потім викласти все по черзі, прикрашаючи інгредієнтами: куряче філе — яйця — помідори чері — зернятка гранату — кукурудзу. Зверху полити соусом.

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