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«Стане коронною стравою для родини та гостей»: неймовірно смачний мікс-салат

16:05 20 листопада 2022
мікс-салат

Дуже смачний, легкий в приготуванні салат! А ще, за словами кулінарки Юлії Джигалюк, яка раніше поділилася рецептом рогаликів на гарбузовому тісті, мікс-салат дуже гарно буде дивитися на святковому столі й стане коронною стравою для родини та гостей.

Інгредієнти:

  • 1 куряче філе;
  • помідори чері;
  • мікс салату, рукола, базилік;
  • яйця (можуть бути курячі або перепелині);
  • зерна гранату, кукурудза по 1 ст. л.

Соус:

  • 2−3 ст. л. оливкової олії;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 0,5 ч. л. меду або цукру;
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • 1 ст. л. соєвого соусу;
  • 1 ч. л. французької гірчиці;
  • 1 ст. л. італійських трав.

Приготування:

Куряче філе порізати й замаринувати на 6 годин, ідеально — на ніч. В маринад додати: 0.5 ч. л. паприки, 1 ч. л. солі, 1 ч. л. соєвого соусу, перець духмяний, лавровий лист, перець чорний мелений і спеції, які ви любите. Через 6 годин (або на наступний день) підсмажити до готовності.

Соус: з'єднати всі складники, залишити на 5−10 хв. На великій тарілці виложити мікс салату, руколу та базилік, потім викласти все по черзі, прикрашаючи інгредієнтами: куряче філе — яйця — помідори чері — зернятка гранату — кукурудзу. Зверху полити соусом.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт булочок з родзинками чи шоколадом від зірка шоу «МайстерШеф» Лізи Глінської.

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