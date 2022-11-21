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Можемо залишитись без світла, але не без волі. Зеленський привітав українців із Днем гідності та свободи

10:20 21 листопада 2022
Володимир Зеленський

Українці готові віддати все за перемогу над державою-агресором. Вони можуть залишитися без світла та гарячої води, але ніколи не залишаться без волі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до Дня гідності та свободи.

Він наголосив, що українці готові віддати останнє, щоб український військовий гідно виглядав, воював та перемагав.

«Всі побачили, який у нас народ! Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідності. Мужності. Віри в себе. І об'єдналися. Щоб не втратити свободу. Не втратити незалежність. бензину. Без гарячої води. Без світла. Але не без волі. І це залишається незмінним» , — впевнений президент.

Зеленський згадав своє торішнє звернення до Дня гідності та свободи, в якому він казав, що українці заплатили та продовжують платити за свободу дуже велику ціну. Він зазначав, що ми ніколи не забудемо тих, хто віддав життя за Україну, і ніколи не пробачимо тих, хто позбавив їхнього життя і хотів позбавити нас свободи.

З того часу багато чого змінилося — на українській землі з'явилися воронки, у містах та селах — блокпости та їжаки. На вулицях буває темно, а в будинках холодно.

«Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Тому що найголовніше — не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоємо «, — додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про те, як у світі прийняли українську формулу світу, яка полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ із території України.

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