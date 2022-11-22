Численні російські «військові блогери», які висвітлюють війну з Україною, зайняли чільне місце в російському інформаційному просторі і користуються значною свободою, незважаючи на критику з боку міністерства оборони і навіть кремля.

Як зазначають аналітики Інституту дослідження війни, путін «захистив блогерів від міністерських атак і підтримав їхню незалежність, хоча в той же час він посилює репресії і цензуру всередині рф». Спільнота «військових блогерів» налічує близько 500 авторів, які стали впливовим голосом і джерелом інформації про війну.

«Ця група має яскраво виражений про-військовий та націоналістичний характер і пов'язана з відомими націоналістичними ідеологами. Їхні зв'язки зі збройними силами, армією, чеченськими підрозділами або так званою групою Вагнера чи маріонетковими силами (формуваннями так званих сепаратистів) — дали їм впливовий голос, який звучить у російському інформаційному просторі гучніше, ніж Міністерство оборони, — йдеться у звіті ISW. — кремль дозволить зростаючій неформальній групі військових блогерів отримати квазі-офіційну, але незалежну позицію, хоча загальні репресії і цензура посилюються».

Зазначається, що це середовище часто критикує владу і просуває власні наративи про війну. Є ті, хто підтримує кремль, критикуючи оборонне відомство, але є й ті, хто звинувачує у невдачах на фронті безпосередньо путіна.

«Дивно, що кремль толерантно ставиться до блогерської спільноти, враховуючи його цензуру на більш традиційні ЗМІ, включаючи опозиційні та іноземні массмедіа», — зазначають аналітики та додають, що путін «просунув» деяких блогерів, які, зокрема, увійшли до складу Ради з прав людини, а з іншими диктатор-вбивця зустрічався особисто.

«Чи залишаться військові блогери вірними путіну, якщо російські військові продовжать зазнавати невдач? Як реагуватиме він, якщо цього не станеться? Ці питання можуть стати актуальними, коли путін хоче, щоб все більше і більше людей ставали гарматним м'ясом з неохочої публіки», — додає ISW.

Нагадаємо, що нещодавно в окупованому Криму загинула голова регіонального підрозділу медіагрупи «росія сьогодні» Світлана Бабаєва. Пропагандистка загинула «внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де займалася військово-спортивною стріляниною».

Фото з мережі

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram