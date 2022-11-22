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«Мешканцям варто подумати про виїзд»: експерт розповів про енергетичну кризу в Україні

20:15 22 листопада 2022
енергетика

Жителям України варто подумати про тимчасовий виїзд за кордон, щоб зняти навантаження на енергетичну систему країни, яка постраждала від ракетних обстрілів. Про це заявив в інтерв'ю ВВС Максим Тимченко, глава найбільшої української приватної енергетичної компанії «ДТЕК». На неї припадає понад чверть загального обсягу постачання електроенергії в Україні. Тимченко зазначив, що з кожною ракетною атакою система стає дедалі більш ненадійною і зменшення споживання є ключовим фактором для її стабільності.

«Це не надзвичайна ситуація, коли треба негайно евакуюватися, але ми маємо організувати все так, щоб споживання було максимально ефективним. Якщо споживати менше, то шпиталі з пораненими бійцями матимуть гарантований доступ до електроенергії», — сказав Тимченко. — Якщо українцям вдасться знайти інше місце проживання ще на 3−4 місяці, це буде дуже корисно для системи".

Тимченко додав, що українській енергетиці не вистачає обладнання та запасних частин. Тому вони звертаються до партнерів, представників влади, компаній та виробників техніки з проханням допомогти терміново поставити техніку. Бізнесмен також зазначає, що росія була причетна до створення української системи, тому їхні атаки є дуже точними.

«Ці колишні колаборанти передають свої знання російським збройним силам, навчають їх, вказують конкретні цілі, добре знають нашу мережу електропередач та електростанції», — сказав він.

Раніше віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук запропонувала українцям, які виїхали з країни через війну, не повертатися на зиму на батьківщину через проблеми з енергопостачанням.

Нагадаємо, у Києві в понеділок, 21 листопада, знову застосували екстрені аварійні відключення електроенергії, графіки не працювали.

Читайте також: Експерт із виживання дав поради про те, як українцям пережити холодну зиму без опалення

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