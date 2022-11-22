«Над траншеєю насипте невеликі пагорби»: як провести прикопування рослин на зиму

Часто дачники скуповують рослини спеціально для осінньої посадки, але не завжди вдається вчасно провести роботу. Й саджанці відкладають аж до весни. Та як повідомляє телеграм-канал «Фазенда. Сад та город», у прикопуванні на зиму немає нічого небезпечного для молодих рослин.

«Визначтесь із місцем. Це має бути височина або просто ділянка, захищена від підтоплення талими водами. Траншею викопати заздалегідь, поки ще не схопилася земля морозом. Глибина ями має бути 0,5 м, ширина — 0,3 м. Довжину визначають залежно від кількості саджанців. На рослину відводять від 20 до 40 см, залежно від розміру кореневої системи. На дно іноді укладають шар піску для теплоізоляції та дренування».

Прикопування варто проводити, коли рослини вже пішли у стан спокою. Якщо засипати землею саджанці раніше, вони можуть укорінитися. Попередньо з пагонів видаляють неопале листя, а коріння саджанців на 2−3 години занурюють у теплу воду. Тканини, що добре наситилися вологою, менше пошкоджуються холодами.

«Після того укладіть саджанці верхівками на південь, аби коріння упиралося у північний схил. Засипте рослини землею, починаючи з коріння, в кілька етапів, даючи ґрунту осісти. А над траншеєю насипте невеликі пагорби».

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