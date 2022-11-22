Шоколадний торт з курагою: цей смаколик діти зметуть зі столу за годину

Шоколадний торт — не просто чудовий десерт. Це чудовий привід підняти собі настрій, зарядитися бадьорістю та енергією. Вінницька дизайнерка Світлана Теренчук поділилась із «ФАКТАМИ» своїм фірмовим рецептом.

Інгредієнти: Какао 4 ст.л.

Борошно 1.5 склянки

Цукор 1 склянка

Ванільний цукор 1 пакетик

Олія 5 ст.л.

Вода 1 склянка

Сіль 0.5 ч.л.

Сода 1 ч.л.

Оцет 1 ст.л.

Курага 0.5 склянки

Кокосова стружка 0.5 склянки. Глазур: Какао 3 ст.л.

Цукрова пудра 3 ст.л.

Крохмаль 1 ст.л.

Олія 1 ст.л.

Вода 5−6 ст.л.

Приготування:

Увімкнути духовку. Змішати борошно, цукор, ванільний цукор, какао, сіль, соду. Додати олію, потім воду. Все ретельно вимішати. Додати оцет, перемішати. Всипати курагу.

Вилити суміш у форму, змащену олією. Випікати приблизно 40 хв при температурі 180 градусів. Після випікання дати охолонути, перекласти у посуд для подачі. Тим часом готуємо глазур. Змішати какао, цукрову пудру, крохмаль, олію, воду. Кількість води можна регулювати за бажанням до потрібної консистенції. Покрити торт глазур'ю та посипати кокосовою стружкою.

Нагадаємо рецепт незвичайного торта, що готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока.

Фото в заголовку pixabay

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