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«Яка несправедливість»: на Херсонщині на міні підірвалась волонтерка

11:06 23 листопада 2022
волонтерка Марина Романовська

При перевезенні гуманітарної допомоги до міста Берислав на рашистській міні підірвалась Марина Романовська. Про це повідомили у Фейсбук-групі «Новини Бериславського району».

«Справжня патріотка, людина великого серця, волонтер з перших днів війни. Вона ніколи не залишалась осторонь, коли бачила потребу допомогти чи несправедливість, — йдеться у некролозі. — Смерть забрала її на 36-му році життя, залишивши осиротілими двох діточок і чоловіка. До такої втрати не можливо звикнути чи бути готовим. Це несправедливо і невиправно».

Користувачі залишають під постом слова співчуття і розповідають про загиблу лише добрі слова.

«Боже, я не вірю, Марина. Ми спілкувалися 6 листопада, допомагала мені інформацією, підтримувала, постійно активістка, всім допомагала, яка несправедливість. Клята війна». — пише місцева Юлія Стернійчук.

Як писали «ФАКТИ», у Оріхові рашисти обстріляли будівлю школи під час роздачі гуманітарної допомоги, є жертви.

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