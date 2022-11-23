Ситний салат з яйцями «Чоловіча слабкість»: не встоїть навіть найсильніший чоловік (відео)
Салати входять до меню багатьох кухонь світу. Часто до традиційних рецептів місцеві кулінари вносять свою родзинку. Тоді страва стає з неповторним та вишуканим смаком.
Автор YouTube-каналу Tasty Food запропонував приготувати свій улюблений салат, який він назвав «Чоловіча слабкість». Інгредієнти, що входять до складу салату, нагадують усім знайомий «Олів'є», але є деякі особливості.
Продукти:
картопля 400 г
грудинка копчена свиняча 150 г
яйця відварені 3−4 шт
огірок маринований 300 г
сир твердий 100 г
цибуля зелена 30 г (а також салатний)
олія для смаження картоплі
сіль та перець до смаку
паприка 0,5 ч л
Заправка:
майонез 100 г
гірчиця гостра 30 г
чорний перець до смаку
Процес приготування показано на відео.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салату «Жіноча слабкість», який можна приготувати як з червоною рибою, так і з печінкою.237
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