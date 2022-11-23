Ситний салат з яйцями «Чоловіча слабкість»: не встоїть навіть найсильніший чоловік (відео)

Салати входять до меню багатьох кухонь світу. Часто до традиційних рецептів місцеві кулінари вносять свою родзинку. Тоді страва стає з неповторним та вишуканим смаком.



Автор YouTube-каналу Tasty Food запропонував приготувати свій улюблений салат, який він назвав «Чоловіча слабкість». Інгредієнти, що входять до складу салату, нагадують усім знайомий «Олів'є», але є деякі особливості.

Продукти:

картопля 400 г

грудинка копчена свиняча 150 г

яйця відварені 3−4 шт

огірок маринований 300 г

сир твердий 100 г

цибуля зелена 30 г (а також салатний)

олія для смаження картоплі

сіль та перець до смаку

паприка 0,5 ч л



Заправка:

майонез 100 г

гірчиця гостра 30 г

чорний перець до смаку



Процес приготування показано на відео.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт салату «Жіноча слабкість», який можна приготувати як з червоною рибою, так і з печінкою.

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