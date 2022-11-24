Навіть вишукане тістечко йому не конкурент: приготуйте на зимові свята український маківник

«Маківник традиційно печуть в Україні на різдвяні свята, але якщо ви спробуєте спекти маківник за цим рецептом, то гарантовано будете пекти його дуже часто. Тому що тісто його смачне і дуже ароматне», — розповідає кулінарка Наталя Геряк.

Для тіста: 250 мл молока кімнатної температури

700 г борошна

40 г свіжих дріжджів

2 яйця

120 г топленого вершкового масла

200 г цукру Для начинки: 180 г маку

200 мл молока

50 г цукру

1 невелике яйце

Приготування:

У глибоку миску помістити дріжджі та молоко. Збивати до повного розчинення дріжджів. Додати 1 ст.л. цукру та 250 г борошна. Замісити рідке та клейке тісто. Накрити миску рушником та залишити опару на годину при кімнатній температурі.

Тим часом мак залити молоком, довести до кипіння, варити 2 хвилини, зняти з вогню і залишити так до повного вистигання. Можна скористатися готовою маковою начинкою.

Коли опара підійшла, яйця збити до однорідності з рештою цукру та вершковим маслом. Додати решту борошна й збиті яйця з цукром та маслом. Замісити однорідне, м'яке тісто. Накрити миску з тістом рушником та залишити опару на 1,5−2 години при кімнатній температурі. Тісто повинно вирости у двічі.

Тим часом мак добре відцідити та перетерти. Перекласти мак в глибоку миску, додати яйце й добре вимішати. Тісто обім'яти й викласти на робочу поверхню присипану борошном. Якщо печете два вінки, тоді розділити тісто на дві частини й кожну, по черзі, тонко розкачати, й змастити половиною макової маси кожну частину тіста, відступаючи від краю по 1 см з кожного боку. Скрутити тісто у рулет й гострим ножем порізати кружечками, товщиною приблизно 1−1,5 см. Викласти один на другий, на деко, застелене пергаментом. Накрити всю випічку харчовою плівкою або ж злегка вологим рушником. Залишити на 30 хвилин підходити.

Духовку розігріти до 180 ᵒС. Поверхню випічки змастити яйцем й вставити до розігрітої духовки. Пекти приблизно 20−25 хвилин.

Нагадаємо ще один рецепт завиванця з маком.

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