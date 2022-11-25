Нестримний Валенсія врятував Еквадор у грі з голландцями: відеоогляд матчу ЧС-2022

У п'ятницю, 25 листопада, після поєдинку Катар — Сенегал (1:3) на чемпіонаті світу з футболу відбувся ще один матч 2-го туру у квартеті А.

ЧС-2022. Група А. 2-й тур

Нідерланди — Еквадор — 1:1

Голи: Гакпо (6) — Валенсія (49).

Зустріч лідерів групи на Міжнародному стадіоні «Халіфа» у Досі переможця не визначила. Голландці, які здолали на старті Сенегал (2:0), швидко повели в рахунку завдяки влучному удару форварда ПСВ «Ейндховен» Гакпо. Але так само швидко (лише після перерви) Еквадор відігрався зусиллями лідера своїх атак Валенсії, котрий з 3 м'ячами очолив бомбардирські перегони ЧС-2022 (раніше нападник «Фенербахче» двічі вразив ворота Катару).

До речі, Валенсія, який забив 6 (!) останніх м'ячів своєї збірної на світових першостях (ще тричі він відзначився на ЧС-2014), потрапив у дуже непогану компанію. Раніше таке вдавалося лише трьом — Еусебіу (Португалія, ЧС-1966), Паоло Россі (Італія, ЧС-1982) та Олегу Саленку (Росія, ЧС-1994).

Становище команд: 1. Нідерланди — 4 очки (різниця м'ячів — 3:1); 2. Еквадор — 4 (3:1); 3. Сенегал — 3 (3:3); 4. Катар — 0 (1:5).

У 3-му турі у групі А 29 листопада одночасно (о 17:00) зіграють: Еквадор — Сенегал та Нідерланди — Катар.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іран у компенсований час вирвав на ЧС-2022 перемогу в Уельсу.

Фото fifa.com

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