25 листопада 2022

Ніколь Кідман народилася в американському штаті Гаваї. Але оскільки її батьки були з Австралії, вона завжди вважала себе австралійкою. Тим більше, що коли майбутній зірці Голлівуду було 4 роки, сім'я повернулася до Австралії.

З чотирьох років Ніколь займалася балетом, вивчала історію театру та розвивала свої вокальні дані. І слід зауважити, що у дорослому творчому житті всі ці навички їй дуже й дуже стали у нагоді. Завдяки їм вона записала сингл у дуеті з Роббі Вільямсом, самостійно виконала всі свої партії у фільмі-мюзиклі «Мулен Руж», а також записала сингли до фільму «Дев'ять» та мультфільму «Роби ноги».

Кінодебют Ніколь у повнометражному фільмі відбувся рівно 40 років тому, 1982 року, коли їй виповнилося 15 років. Це був ремейк класичного австралійського фільму «Різдво у лісі». У 1980-х Кідман стала досить популярною в Австралії, знялася у кількох фільмах, серіалах та постановках. За роль у фільмі «Смарагдове місто» (1988) Ніколь отримала свою першу премію — почесну нагороду Австралійського інституту кіно — за кращу жіночу роль другого плану.

А своєрідною «путівкою» до Голлівуду для молодої актриси став австралійський трилер «Мертвий штиль», який фінансував компанія Warner Bros. По суті, це був голлівудський проект лише з австралійськими акторами. Картина успішно пройшла у світовому прокаті, після чого Кідмана запросили до Голлівуду для зйомок у фільмі «Дні грому». До речі, у цій картині партнером Ніколь на знімальному майданчику став її майбутній перший чоловік Том Круз.

Кінокритики вважають Ніколь Кідман талановитою актрисою, яка може проникливо грати найрізноманітніші та найскладніші ролі. І цей її талант неодноразово відзначався престижними нагородами. Кідман тричі номінували на премію «Оскар». І за роль у фільмі «Годинник» вона таки отримала заповітну золоту статуетку. У її арсеналі також три номінації та одна перемога у премії BAFTA, 10 номінацій та 3 перемоги у «Золотому глобусі».

Акторка відрізняється тим, що завжди намагається вжитися в роль. Наприклад, заради оскароносної для себе ролі у фільмі «Годинник» шульга Ніколь навчилася писати правою рукою. Для картини «Портрет леді» Кідман носила корсет, затягнувши талію до 48 сантиметрів! А під час зйомок у Мулен Руж вона так захоплено намагалася виконати складний танець, що навіть примудрилася зламати ребро.

Кідман входить до числа найоплачуваніших акторок Голлівуду. Однак це не заважає їй успішно зніматися і у рекламі. Вона була обличчям бренду Chanel No. 5 та однойменного будинку моди. Ніколь знялася в найдорожчому в історії бізнесу рекламному ролику «N° 5 the Film», за який отримала і один із найвищих в історії реклами гонорарів — 3,71 млн доларів.

Як і особисте життя багатьох інших зірок, життя Кідман завжди було «під прицілами» фотокамер папараці. Відомо, що у шлюбі з Томом Крузом Ніколь усиновила двох дітей, але незадовго до 10-ї річниці їхнього весілля Круз оголосив про розлучення. За словами Ніколь, ця новина стала для неї шоком… Зараз Ніколь одружена з австралійським кантрі-співаком та музикантом Кітом Урбаном. У цьому шлюбі у пари народилося дві дочки.

Під час нашої з дружиною подорожі Австралією один балакучий гід, який не приховував того, що є пристрасним шанувальником Ніколь Кідман, часто (доречно і не доречно) цитував висловлювання улюбленої актриси. Одне з них запам'яталося мені надовго: «Чим старшою я стаю, тим менше звертаю увагу на те, що люди говорять. Натомість я уважно спостерігаю за тим, що вони роблять…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.