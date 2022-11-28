«Ми маємо справу зі справжніми терористами»: внаслідок обстрілу Миколаїв знову залишився без питної води

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Так, під час ракетного обстрілу вони пошкодили насосну станцію МКП «Миколаївводоканал», що розташована в Херсонській області. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Тому ще протягом невизначеного часу ми вимушені подавати в місто технічну воду з Бузького лиману. Так, ми всі чекали деокупації Херсона й інших тимчасово захоплених наших земель. Після цього, оперативно, буквально за тиждень, відремонтували водогін. Але ми маємо справу зі справжніми терористами, які безсилі проти наших військових, а тому воюють із мирним населенням. Що далі? Продовжуємо ремонтувати мережі, які нищить солона вода. Як тільки дозволить безпекова ситуація, оперативно відновимо насосну станцію і повернемо Миколаєву питну воду», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у Миколаєві скоротили комендантську годину та зняли обмеження на продаж алкоголю.

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