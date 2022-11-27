1 грудня 2022

Ян Вермеєр, відомий також як Вермеєр Дельфтський, був видатним голландським художником, майстром жанрового портрета та побутового живопису XVII століття. Вермеєр, поряд з Рембрандтом, по праву вважається одним з найпомітніших живописців «золотого століття» голландського мистецтва.

Про ранні роки Вермеєра відомо мало. Він народився рівно 390 років тому — 31 жовтня 1632 року у місті Делфт. У тому самому Делфті, який наприкінці 18 століття прославиться своїми прекрасними виробами з голландського фарфору. Його батько був заможним бюргером, володів заїжджим двором й продавав предмети мистецтва. Про шкільні роки Яна майже не збереглося правдивої інформації, проте мистецтвознавці припускають, що він навчався у Леонарта Брамера чи Герарда Терборха. Втім, найбільший вплив на творчий стиль Вермеєра зробив голландський майстер жанрового живопису Пітер де Хоох, який жив у Делфті у 1650−1660-ті роки.

У 1653 році Ян Вермеєр одружився з Катариною Болнес. У сім'ї народилося 15 дітей. Щоправда, четверо з них померли у ранньому віці. Спочатку фінансове становище митця було досить стабільним. Він навіть довгий час після смерті батька допомагав своїй матері утримувати заїжджий двір, де торгував предметами мистецтва. Будучи обраним на посаду голови гільдії художників св. Луки, Ян отримував непогані гонорари за свої картини та вважався визнаним експертом у питаннях мистецтва.

Європейські мистецтвознавці досі ламають голову над тим, чому не збереглося жодного зображення художника. Швидше за все майстер просто не малював автопортрети. Але, за даними експертів, він зобразив себе спиною, що сидить, до глядача на картині «Майстерня художника».

Існує також думка, що персонаж, що знаходиться ліворуч на картині «Звідниця», сам Вермеєр. А ще всі відзначають, що світло на полотнах Яна Вермеєра розсіюється настільки природно та красиво, що здається, ніби персонажі ось-ось оживуть. Не дарма герої його картин так часто зображені поблизу вікон. Деякі художники були здатні, як Вермеєр, настільки точно передавати гру світла та тіні у своїх роботах.

До кінця життя фінансовий стан Вермеєра значно погіршився внаслідок війни Голландії, що тривала, з Францією. Після смерті Яна в 1675 його дружина була змушена відмовитися від усієї спадщини і передала його кредиторам. У наші дні відомо 39 картин Вермеєра, що зберігаються у великих музеях та приватних колекціях у всьому світі. Деякі їх визнані одними з найдорожчих історія живопису.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.