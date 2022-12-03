Де дивитися онлайн Аргентина — Австралія: розклад трансляцій та прогноз на матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 3 грудня

У суботу, 3 грудня, за підсумками двох поєдинків 1/8 фіналу визначаться перші чвертьфіналісти чемпіонату світу з футболу в Катарі, який сенсаційно покинули збірна Німеччини, а також команда Бельгії.

На стадіоні «Халіфа» в Досі зійдуться переможець групи С збірна Нідерландів, що перемогла в останньому матчі в квартеті катарців (2:0), і команда США, яка відправила додому Іран (1:0).

Історія зустрічей суперників налічує шість матчів, з яких американці за п'яти перемог співвітчизників Йохана Кройффа виграли лише останній (4:3 у 2015-му).

Аналітики букмекерської контори William Hill бачать фаворитом майбутнього протистояння підопічних Луї ван Гала, приймаючи ставки на перемогу «помаранчевих» в основний час з коефіцієнтом 1,95, на нічию — 3,25, на виграш американців — 4,20.

В іншому поєдинку ігрового дня на арені «Ахмад бін Алі» в Ер-Райяні зіграють чинний чемпіон Південної Америки Аргентина на чолі з Ліонелем Мессі, котрий побив рекорд Дієго Марадони, і сенсаційна Австралія, яка залишила ні з чим данців.

У минулі роки суперники зустрічалися один з одним сім разів: п'ять перемог в активі південноамериканців, одна нічия та один успіх австралійців у товариському поєдинку далекого 1988-го (4:1).

Цього разу контора «Паріматч» бачить беззаперечним фаворитом матчу команду Ліонеля Скалоні. Ставки на виграш аргентинців у основний час приймають із коефіцієнтом 1,19, на мирний результат — 6,80, на перемогу представників Зеленого континенту — 27,00.

Додамо, що переможці зустрічей Нідерланди — США та Аргентина — Австралія зіграють один з одним у чвертьфіналі.

ЧС-2022. 1/8 фіналу

3 грудня (субота)

Нідерланди — США 17:00 «MEGOGO. Футбол», радіо «Промінь»; у запису — регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт»

Аргентина — Австралія 21:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне. Спорт», радіо «Промінь»

Нагадаємо, що в інших парах 1/8 фіналу чемпіонату світу зіграють: 4 грудня — Англія — Сенегал та Франція — Польща; 5 грудня — Японія — Хорватія та Бразилія — Південна Корея; 6 грудня — Марокко — Іспанія та Португалія — Швейцарія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч ЧС-2022 за участю Кріштіану Роналду перервав футболіст з тризубом на руці.

Фото fifa.com

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