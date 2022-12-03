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Книга рецептів

«Вибухова насолода»: неймовірно ніжні кекси на гарячому молоці та вершковому маслі

18:05 4 грудня 2022
кекс

Приготовлена в домашніх умовах випічка завжди виходить особливо смачною й апетитною. Одним з найбільш легких десертів, які робляться в духовці, є кекси.

Кулінарка Марія Тиченок поділилась своїм перевіреним рецептом.

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 150 г цукру
  • 1,5 ч. л. екстракту ванілі або 8 г ванільного цукру
  • щіпка солі
  • 165 г муки
  • 7 г розпушувача
  • 120 мл молока
  • 60 г масла
  • шоколадні дропси (за бажанням)

Приготування:

До молока додаємо масло і ставимо на малий вогонь, щоб закипіло. Тим часом міксером збиваємо яйця з цукром, екстрактом ванілі (або ванільним цукром) та дрібкою солі до пухкого стану (приблизно 10 хв). До яєчної маси поступово додаємо просіяну муку з розпушувачем. Акуратно вимішуємо лопаткою рухами знизу — вверх. Відтак, кількома етапами вливаємо гаряче молоко з маслом і вимішуємо до однорідності.

Заповнюємо форми для кексів тістом на 2/3, кладемо по кілька шоколадних дропсів (за бажанням) і випікаємо наші кекси при 165 градусах до рум’яного стану (приблизно 25 хв).

Даємо охолонути та прикрашаємо за бажанням!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт швидкого медовика на сковорідці.

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