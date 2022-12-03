«Вибухова насолода»: неймовірно ніжні кекси на гарячому молоці та вершковому маслі

Приготовлена в домашніх умовах випічка завжди виходить особливо смачною й апетитною. Одним з найбільш легких десертів, які робляться в духовці, є кекси.

Кулінарка Марія Тиченок поділилась своїм перевіреним рецептом.

Інгредієнти:

3 яйця

150 г цукру

1,5 ч. л. екстракту ванілі або 8 г ванільного цукру

щіпка солі

165 г муки

7 г розпушувача

120 мл молока

60 г масла

шоколадні дропси (за бажанням)

Приготування:

До молока додаємо масло і ставимо на малий вогонь, щоб закипіло. Тим часом міксером збиваємо яйця з цукром, екстрактом ванілі (або ванільним цукром) та дрібкою солі до пухкого стану (приблизно 10 хв). До яєчної маси поступово додаємо просіяну муку з розпушувачем. Акуратно вимішуємо лопаткою рухами знизу — вверх. Відтак, кількома етапами вливаємо гаряче молоко з маслом і вимішуємо до однорідності.

Заповнюємо форми для кексів тістом на 2/3, кладемо по кілька шоколадних дропсів (за бажанням) і випікаємо наші кекси при 165 градусах до рум’яного стану (приблизно 25 хв).

Даємо охолонути та прикрашаємо за бажанням!