9 грудня 2022

Клеопатру називають останньою з фараонів та першою з жінок-політиків. Крім того, цариця була відомим фармацевтом, поетесою, полководцем та неймовірно фатальною жінкою. Багато істориків стверджують, що саме їй вдалося свого часу перетворити Єгипет на справді велику державу.

Повне ім'я цариці — Клеопатра Філопатор VII. Вона була останньою представницею македонської династії Птолемеїв, яка керувала Єгиптом.

Прийшовши до влади, Клеопатра вийшла заміж за свого 12-річного брата Птолемея XIII. Їй самій тоді було 18 років. Подібний шлюб вважався на той час звичайною традицією. Другим чоловіком Клеопатри став ще один брат Птолемей XIV. Після нього вона перебувала у фактичному шлюбі з римським полководцем Марком Антонієм.

Клеопатру часто порівнювали з Ісідою та Венерою. Зберігся переказ про те, що одна із перлинних сережок Клеопатри була розпиляна на 2 частини та прикрашала вуха статуї Венери у римському Пантеоні. Були також знайдені монети, на яких Клеопатра зображувалась як Афродіта з немовлям Цезаріоном, яке уособлювало Ероса.

Деякі дослідники стверджують, що у Клеопатрі текла африканська кров. У стародавньому місті Ефесі було знайдено гробницю рідної сестри Клеопатри — Арсеної. Проаналізувавши її останки, вчені припустили, що матір'ю Клеопатри могла бути африканська наложниця царя Птолемея XII.

Давньогрецький філософ Плутарх захоплювався рідкісною винахідливістю Клеопатри. Так, він описав випадок, коли Клеопатра веліла загорнути її в ковдри і зав'язати стрічками для того, щоб саме в такому вигляді постати вперше перед Цезарем, ніби підносячи йому себе.

Коли Марк Антоній запросив на зустріч Клеопатру, вона кілька разів відмовляла йому. Пояснювалося все просто — таким чином цариця відтягувала час, щоб встигнути побудувати грандіозний корабель із цінної деревини, прикрашений червоними вітрилами. На цьому кораблі Клеопатра і підпливла до Антонія, вся усипана пелюстками троянд. Серце великого полководця з того часу належало лише їй.

За словами Плутарха, після закінчення бенкетів, які Клеопатра організовувала для Марка Антонія, вона подарувала одним гостям паланкіни разом із рабами-носильниками, а іншим — коней у золотій збруї.

Алхіміки давніх часів вірили, що Клеопатра володіла філософським каменем, за допомогою якого можна було перетворювати метали на золото. Як підтвердження наводилися приклади рідкісного марнотратства цариці, багатства якої здавалися невичерпними.

«Немає сили більш могутньої, ніж жінка у всій її слабкості. Вона — найвища повелителька», — любила повторювати Клеопатра. І небагато було людей, здатних їй у цьому заперечити.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.