«Перший крок до новорічного салату»: рецепт «надзвичайно вишуканого» домашнього майонезу від Володимира Ярославського

Суддя проєкту «МайстерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський запропонував свій варіант домашнього майонезу.

«Навіть такий простий соус, як майонез, може виглядати надзвичайно вишукано. Готую його, як перший крок до новорічного салату», — пише він у соцмережах.

Складові: 2 жовтки;

300−340 г очищеної олії без запаху;

1ст ложка ніжної гірчиці (25г);

Сіль за смаком;

1 чайна ложка цукру;

Чорний перець;

Сік 1/3 лимону;

50 г води (йогурту, сметани).

Приготування: Помістіть у миску жовтки, сіль, цукор, гірчицю і перець, і добре збийте у піну вінчиком.

Тонесенькою струйкою додаємо олію, іноді треба навіть частинами: додали — перемішали. Суміш має густішати на очах.

Додаємо сік лимону, перемішуємо, додаємо воду чи молоко, чи нежирні йогурт або сметану.

Перемішуємо і доводимо до смаку, якщо треба, сіллю та цукром.

«Дуже ретельно обробляйте яйця перед використанням: беріть тільки цілі і замочуйте в розчині соди або оцету на 20 хвилин (1 літр води 25 г соди чи 50 г оцету), потім промийте водою. Найкраща олія — виноградних кісточок. Можна використовувати рафіновані: кукурудзяну, соняшникову, оливкову. Майонез стає густіше у холодильнику за 2−3 години. Замість води чи молока можно взяти більше йогурту або сметани — дуже смачно і, звісно, змінює смак», — радить Володимир Ярославський.

За його словами, різні види оцету допомоможуть змінювати смаки. Термін зберігання майонез в холодильнику — три дні, якщо робили з молоком, та 7−10 днів, якщо використовувалися йогурт чи сметана.

Раніше кулінарка Ірина Гунчак розповідала, як зробити пісний майонез.

Фото зі сторінки Володимира Ярославського

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram