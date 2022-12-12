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Готується легко та швидко: рецепт смачного та корисного бурякового салату від Марини Боржемської

15:29 12 грудня 2022
Буряк

Фітнес-тренерка, експертка проєкту «Щасливі за 7 днів» (СТБ) Марина Боржемська запропонувала рецепт простого вітамінного салату.

«Взимку наш організм отримує менше вітамінів. Особливо зараз, коли на раціон харчування впливає ще й відсутність електроенергії. Але як би складно не було, не забувайте дбати про своє здоров’я», — написала вона у соцмережах і розповіла, як приготувати буряковий салат з горіхами та сиром.

Складові:

  • Два відварені та очищені буряки:
  • Лимонний сік (столова ложка);
  • Волоські горіхи (50 г);
  • Сир бринза (100 г);
  • Оливкова олія (чайна ложка);
  • Насіння льону (столова ложка);
  • Часник (три зубчики);
  • Спеції — за смаком.

Приготування:

  • Залийте насіння льону окропом (2−3 ст. ложки), залиште настоятися на 15 хвилин.
  • Натріть буряк на терці. Видавіть туди часник. Змішайте з оливковою олією та лимонним соком.
  • Подрібніть горіхи, додайте сіль та підсмажте на сухій пательні. Насипте в буряк горіхи та насіння.
  • Поріжте сир на маленькі шматочки, додайте спеції та доповніть салат.

Раніше кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова дала рецепт салату з буряком, огірком та яблуком.

А ще з буряком роблять святковий салат «Шуба». У тому числі й «лінивий» варіант.

Фото Pixabay

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