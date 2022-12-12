Готується легко та швидко: рецепт смачного та корисного бурякового салату від Марини Боржемської
Фітнес-тренерка, експертка проєкту «Щасливі за 7 днів» (СТБ) Марина Боржемська запропонувала рецепт простого вітамінного салату.
«Взимку наш організм отримує менше вітамінів. Особливо зараз, коли на раціон харчування впливає ще й відсутність електроенергії. Але як би складно не було, не забувайте дбати про своє здоров’я», — написала вона у соцмережах і розповіла, як приготувати буряковий салат з горіхами та сиром.
Складові:
- Два відварені та очищені буряки:
- Лимонний сік (столова ложка);
- Волоські горіхи (50 г);
- Сир бринза (100 г);
- Оливкова олія (чайна ложка);
- Насіння льону (столова ложка);
- Часник (три зубчики);
- Спеції — за смаком.
Приготування:
- Залийте насіння льону окропом (2−3 ст. ложки), залиште настоятися на 15 хвилин.
- Натріть буряк на терці. Видавіть туди часник. Змішайте з оливковою олією та лимонним соком.
- Подрібніть горіхи, додайте сіль та підсмажте на сухій пательні. Насипте в буряк горіхи та насіння.
- Поріжте сир на маленькі шматочки, додайте спеції та доповніть салат.
Раніше кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова дала рецепт салату з буряком, огірком та яблуком.
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Фото Pixabay36
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