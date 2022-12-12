Готується легко та швидко: рецепт смачного та корисного бурякового салату від Марини Боржемської

Фітнес-тренерка, експертка проєкту «Щасливі за 7 днів» (СТБ) Марина Боржемська запропонувала рецепт простого вітамінного салату.

«Взимку наш організм отримує менше вітамінів. Особливо зараз, коли на раціон харчування впливає ще й відсутність електроенергії. Але як би складно не було, не забувайте дбати про своє здоров’я», — написала вона у соцмережах і розповіла, як приготувати буряковий салат з горіхами та сиром.

Складові: Два відварені та очищені буряки:

Лимонний сік (столова ложка);

Волоські горіхи (50 г);

Сир бринза (100 г);

Оливкова олія (чайна ложка);

Насіння льону (столова ложка);

Часник (три зубчики);

Спеції — за смаком. Приготування: Залийте насіння льону окропом (2−3 ст. ложки), залиште настоятися на 15 хвилин.

Натріть буряк на терці. Видавіть туди часник. Змішайте з оливковою олією та лимонним соком.

Подрібніть горіхи, додайте сіль та підсмажте на сухій пательні. Насипте в буряк горіхи та насіння.

Поріжте сир на маленькі шматочки, додайте спеції та доповніть салат.

Раніше кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова дала рецепт салату з буряком, огірком та яблуком.

А ще з буряком роблять святковий салат «Шуба». У тому числі й «лінивий» варіант.

Фото Pixabay

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