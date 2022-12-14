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Італійське печиво Річареллі: смак щасливого Різдва

11:50 15 грудня 2022
печиво річареллі

Ці ласощі, посипані цукровою пудрою, наче припорошені снігом. Традиційно їх печуть у Тоскані напередодні Різдва.

Рецептом печива Річареллі поділилася відомий кулінарка Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати мигдальне печиво.

- Це печиво зі смаком мигдалю та апельсина, — каже Елла Іванова. — Воно смачне та ароматне, а готується досить просто.

Італійське печиво до Різдва

  • 200 г мигдального борошна
  • 70 г цукру
  • 35 г кукурудзяного крохмалю
  • 40 г яєчного білка

Для сиропу

  • Сік половини апельсину
  • 30 г цукру
  • 20 г води

Приготування:

З'єднуємо все для сиропу. Варимо 2−3 хвилини.

З'єднуємо сухі інгредієнти. Додаємо яєчний білок та сироп.

Замішуємо тісто. Загортаємо в плівку та витримуємо в холодильнику від трьох годин (можна помістити на ніч).

Формуємо печиво. Рясно посипаємо цукровою пудрою. Випікаємо при температурі 180 градусів 13−15 хвилин.

Чудове печиво готове! Смачного! І щасливого Різдва!

Нагадаємо рецепт мініштолену від пані Елли.

Фото з альбому Елли Іванової

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