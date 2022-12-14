Італійське печиво Річареллі: смак щасливого Різдва
Ці ласощі, посипані цукровою пудрою, наче припорошені снігом. Традиційно їх печуть у Тоскані напередодні Різдва.
Рецептом печива Річареллі поділилася відомий кулінарка Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати мигдальне печиво.
- Це печиво зі смаком мигдалю та апельсина, — каже Елла Іванова. — Воно смачне та ароматне, а готується досить просто.
Італійське печиво до Різдва
- 200 г мигдального борошна
- 70 г цукру
- 35 г кукурудзяного крохмалю
- 40 г яєчного білка
Для сиропу
- Сік половини апельсину
- 30 г цукру
- 20 г води
Приготування:
З'єднуємо все для сиропу. Варимо 2−3 хвилини.
З'єднуємо сухі інгредієнти. Додаємо яєчний білок та сироп.
Замішуємо тісто. Загортаємо в плівку та витримуємо в холодильнику від трьох годин (можна помістити на ніч).
Формуємо печиво. Рясно посипаємо цукровою пудрою. Випікаємо при температурі 180 градусів 13−15 хвилин.
Чудове печиво готове! Смачного! І щасливого Різдва!
Нагадаємо рецепт мініштолену від пані Елли.
Фото з альбому Елли Іванової146
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