Мигдальне печиво: смак зимової казки

Мигдальне печиво, посипане цукровою пудрою, наче припорошене снігом. А який смак та аромат! Випекти таке печиво досить легко. Воно стане прекрасним доповненням до чаю та кави.

Його можна приготувати на свята. Воно стане окрасою святкового столу.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше ділилася з читачами «ФАКТІВ» ідеями та рецептами для вечері при свічках.

«Це печиво готується без білого борошна, замість нього — мигдальне, — каже Елла Іванова. — Воно дуже смачне та красиве. Почастуйте їм рідних та близьких. Думаю, їм сподобається».

Мигдальне печиво 125 г мигдального борошна

1 яйце

5 г розпушувача

30 г цукру

1 чайна ложка какао

Сіль (на смак)

Цукрова пудра (на смак)

Мигдаль (на смак)

Приготування:

З'єднуємо мигдальне борошно, цукор, яйце, какао, сіль та розпушувач.

Замішуємо тісто.

Обсипаємо цукровою пудрою і додаємо мигдаль.

Випікаємо при 180 градусах 15 хвилин. Смачного!

Нагадаємо, рецепт мініштоллена від пані Елли, який може стати чудовим солодким подарунком.

Фото з альбому Елли Іванової



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