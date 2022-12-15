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Мармуровий рулет з курки: побалуйте родину на різдвяні свята

22:00 16 грудня 2022
рулет з курки

Ця страва складається з мінімальної кількості продуктів, але це не означає, що вона проста. І на вигляд, і на смак це не просто куряче звичне м'ясо, а неймовірна насолода, стверджує кулінарка Тетяна Цибульська.

Інгредієнти:

  • стегно куряче 700 г
  • грудка куряча 500 г
  • часник 2−3 зубчики
  • кріп 1 пучок
  • улюблені приправи 1 ч.л.
  • желатин 30 г
  • сіль за смаком
  • перець за смаком

Приготування:

З курячих ніжок зняти шкіру, відокремити м'ясо від кісток и нарізати. Курячі грудки теж нарізати і покласти в миску. Часник і кріп дрібно нарізати. Посолити, поперчити, додати улюблені приправи і желатин. Все добре перемішати У рукав для запікання скласти отриману масу, надаючи форму рулету. Краї рукава надійно зафіксувати, зверху зробити кілька проколів зубочисткою. Поставити рулет в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати 45 хвилин.

Дати рулету охолонути. Зафіксувати ще раз і покласти в певну форму. Прибрати в холодильник на ніч. Дістати рулет з холодильника. Тонко покроїти.

Нагадаємо рецепт штруделя з куркою, сиром і грибами.

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