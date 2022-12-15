Мармуровий рулет з курки: побалуйте родину на різдвяні свята

Ця страва складається з мінімальної кількості продуктів, але це не означає, що вона проста. І на вигляд, і на смак це не просто куряче звичне м'ясо, а неймовірна насолода, стверджує кулінарка Тетяна Цибульська.

Інгредієнти: стегно куряче 700 г

грудка куряча 500 г

часник 2−3 зубчики

кріп 1 пучок

улюблені приправи 1 ч.л.

желатин 30 г

сіль за смаком

перець за смаком

Приготування:

З курячих ніжок зняти шкіру, відокремити м'ясо від кісток и нарізати. Курячі грудки теж нарізати і покласти в миску. Часник і кріп дрібно нарізати. Посолити, поперчити, додати улюблені приправи і желатин. Все добре перемішати У рукав для запікання скласти отриману масу, надаючи форму рулету. Краї рукава надійно зафіксувати, зверху зробити кілька проколів зубочисткою. Поставити рулет в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати 45 хвилин.

Дати рулету охолонути. Зафіксувати ще раз і покласти в певну форму. Прибрати в холодильник на ніч. Дістати рулет з холодильника. Тонко покроїти.

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