Мармуровий рулет з курки: побалуйте родину на різдвяні свята
Ця страва складається з мінімальної кількості продуктів, але це не означає, що вона проста. І на вигляд, і на смак це не просто куряче звичне м'ясо, а неймовірна насолода, стверджує кулінарка Тетяна Цибульська.
Інгредієнти:
- стегно куряче 700 г
- грудка куряча 500 г
- часник 2−3 зубчики
- кріп 1 пучок
- улюблені приправи 1 ч.л.
- желатин 30 г
- сіль за смаком
- перець за смаком
Приготування:
З курячих ніжок зняти шкіру, відокремити м'ясо від кісток и нарізати. Курячі грудки теж нарізати і покласти в миску. Часник і кріп дрібно нарізати. Посолити, поперчити, додати улюблені приправи і желатин. Все добре перемішати У рукав для запікання скласти отриману масу, надаючи форму рулету. Краї рукава надійно зафіксувати, зверху зробити кілька проколів зубочисткою. Поставити рулет в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати 45 хвилин.
Дати рулету охолонути. Зафіксувати ще раз і покласти в певну форму. Прибрати в холодильник на ніч. Дістати рулет з холодильника. Тонко покроїти.
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