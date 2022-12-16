Кров’янка по-одеськи: дуже смачний рецепт, перевірений роками

На передодні різдвяних свят чи не в кожній родині завжди готують кров’янку. Це українська традиційна страва, яка пройшла випробування багатьох століть, її забороняли готувати з релігійних міркувань, але не зважаючи ні на що, українці передавали рецепти у своїх родинах крізь роки. Є багато варіантів рецептів приготування цієї ковбаси, але головні інгредієнти: свинячі кишки та кров.

«Дуже смачний рецепт є і в нашій родині. Ковбасу мене навчила готувати моя матуся, вона родом з Одеської області, Балтійського району, — ділиться фудблогерка Марина Хвіль. — Її у свою чергу, навчив її дядько. Він так вмів готувати ковбаси, а особливо копчені, що збігались всі навкруги, аби поласувати хоч шматочком».

Інгредієнти: 3−4 шт. кишок середньої товщини

Сіль, сода, оцет для промивання кишок

500 г серця свинячого

500 г печінки яловичої

500 г легких свині

1200 грудини

1,5 л крови свинячої

150 г часнику очищеного

100 г манки

200 мл молока

1 ч.л. соди

1ст. л -1,5ст.л. сіль до смаку

лавровий лист, перець горошком

Нитки

Трубочка для начинення

Олія для змащування

Процес приготування можна переглянути у відеорецепті.

Нагадаємо рецепт домашньої ковбаси для святкування перемоги над рашистами.

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