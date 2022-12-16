Кров’янка по-одеськи: дуже смачний рецепт, перевірений роками
На передодні різдвяних свят чи не в кожній родині завжди готують кров’янку. Це українська традиційна страва, яка пройшла випробування багатьох століть, її забороняли готувати з релігійних міркувань, але не зважаючи ні на що, українці передавали рецепти у своїх родинах крізь роки. Є багато варіантів рецептів приготування цієї ковбаси, але головні інгредієнти: свинячі кишки та кров.
«Дуже смачний рецепт є і в нашій родині. Ковбасу мене навчила готувати моя матуся, вона родом з Одеської області, Балтійського району, — ділиться фудблогерка Марина Хвіль. — Її у свою чергу, навчив її дядько. Він так вмів готувати ковбаси, а особливо копчені, що збігались всі навкруги, аби поласувати хоч шматочком».
Інгредієнти:
- 3−4 шт. кишок середньої товщини
- Сіль, сода, оцет для промивання кишок
- 500 г серця свинячого
- 500 г печінки яловичої
- 500 г легких свині
- 1200 грудини
- 1,5 л крови свинячої
- 150 г часнику очищеного
- 100 г манки
- 200 мл молока
- 1 ч.л. соди
- 1ст. л -1,5ст.л. сіль до смаку
- лавровий лист, перець горошком
- Нитки
- Трубочка для начинення
- Олія для змащування
Процес приготування можна переглянути у відеорецепті.
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