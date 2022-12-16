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Книга рецептів

Кров’янка по-одеськи: дуже смачний рецепт, перевірений роками

18:30 17 грудня 2022
кров'янка

На передодні різдвяних свят чи не в кожній родині завжди готують кров’янку. Це українська традиційна страва, яка пройшла випробування багатьох століть, її забороняли готувати з релігійних міркувань, але не зважаючи ні на що, українці передавали рецепти у своїх родинах крізь роки. Є багато варіантів рецептів приготування цієї ковбаси, але головні інгредієнти: свинячі кишки та кров.

«Дуже смачний рецепт є і в нашій родині. Ковбасу мене навчила готувати моя матуся, вона родом з Одеської області, Балтійського району, — ділиться фудблогерка Марина Хвіль. — Її у свою чергу, навчив її дядько. Він так вмів готувати ковбаси, а особливо копчені, що збігались всі навкруги, аби поласувати хоч шматочком».

Інгредієнти:

  • 3−4 шт. кишок середньої товщини
  • Сіль, сода, оцет для промивання кишок
  • 500 г серця свинячого
  • 500 г печінки яловичої
  • 500 г легких свині
  • 1200 грудини
  • 1,5 л крови свинячої
  • 150 г часнику очищеного
  • 100 г манки
  • 200 мл молока
  • 1 ч.л. соди
  • 1ст. л -1,5ст.л. сіль до смаку
  • лавровий лист, перець горошком
  • Нитки
  • Трубочка для начинення
  • Олія для змащування

Процес приготування можна переглянути у відеорецепті.

Нагадаємо рецепт домашньої ковбаси для святкування перемоги над рашистами.

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