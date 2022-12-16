Посадіть і ви наступного сезону: українська господиня вирощує їстівні каштани та готує з них смакоту

Схоже, що в наших садах зовсім скоро з’явиться ще одна рослина. Їстівні каштани поки що це маловідома для наших широт рослина, яка оселилась тут з Малої Азії. На смак плоди солодкуваті та з горіховим присмаком. Оксана Ільницька із села Смиківці на Тернопільщині вирощує екзотичний їстівний каштан два роки. За її словами, культура не потребує особливого догляду, дає добрий урожай, містить чимало корисних вітамінів та мікроелементів. А борошно з плодів часто використовують у кулінарії. То ж як доглядати та збирати, господарка розповіла «ФАКТАМ».

- Про їстівні каштани дізналась від друзів-однодумців, які і пригостили смаженими плодами. Сподобались, то ж вирішила і собі спробувати. Розмножувати каштани можна трьома способами — саджанцями від порослі, прищепленням та висівом плодів, — розповідає Оксана Ільницька. — Особисто я раджу це робити з насіння, тоді рослина добре перенесе зиму і точно прийметься. Плоди слід обирати найкрупніші з найкращих дерев. Про якість свідчить блиск плодів. А ще вони мають тонути у воді. Я їх замовляла із Закарпаття, там вони дуже популярні. Продають цілими мішками, як картоплю. Щоб не пересихали, бо тоді сильно втрачається схожість насіння, занесла їх у підвал. Попередньо підготувала ємність, куди помістила спеціальну суміш — вологий пісок або пропарену тирсу.

Так мої каштани і лежали до лютого. Я тільки спостерігала, аби тирса не пересихала, якщо ж це ставалось — додавала трішечки дощової води чи жменю снігу. На весну винесла каштани у веранду, там світло і водночас прохолодно, це для того, щоб вони швидко не росли. До травня у горщиках каштани виросли до 15 сантиметрів. Після того у травні їх слід висадити у ямки на глибину 8—9 сантиметрів.

Підживлювати сіянці не потрібно, тільки поверхню замульчувати перегноєм. Раз на місяць прополювати та рихлити землю. Каштани люблять рости у зволожених долинах, у ґрунті неперебірливі. На холодні пори року я його не вкриваю.

За словами господарки, їстівний каштан починає плодоносити на 2−4 році після посадки.

- Як тільки каштани дозріли, вони розтріскуються та падають на землю. За перший раз можна зібрати 2−3 кілограми. Зберігати їх раджу у прохолодному місці 10−14 днів, бо потім стануть тьмяними і ламкими. Ми з родиною смажимо плоди, але попередньо слід кожен проколоти, щоб не вибухнули у процесі приготування, — додає співрозмовниця. — Нагріваємо сковорідку з маслом і викладаємо каштани. Прикриваємо їх паперовим рушником. Смажимо під кришкою півгодини, періодично струшуючи їх. Коли ж страва готова, чистимо від шкаралупи, додаємо цукор чи сіль. Можна і запекти каштани у духовці, це займе 40 хвилин. А в кінці раджу додати мед за смаком. Якщо такі готові страви заморозити, то можна подовжити термін зберігання.

Каштан, каже жінка, допоможе не лише урізноманітнити раціон, а й покращити здоров’я.

- У ядрах плодів містяться вітаміни групи B, C і A, вуглеводи, фолієва кислота, дубильні речовини. Калорійність каштанів 180 ккал на 100 грамів, тобто їм можна їсти і тим, хто стежить за своєю вагою. Каштани захищають організм від внутрішніх та зовнішніх кровотеч, мають антисептичну дію, регулюють правильну роботу опорно-рухового апарату. А ще виводять солі та позитивно впливають на роботу кишківника. Втім, при надмірному вживанні може виникнути алергія, то ж я рекомендую не біль 2−3 плодів на добу.

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