Аргентина взяла реванш у Хорватії за розгром чотирирічної давності та стала фіналістом ЧС-2022: відеоогляд матчу

У вівторок, 13 грудня, у Лусаїлі на стадіоні «Лусаїл Айконік» у протистоянні Аргентини, що пройшла на попередніх стадіях Австралію (2:1) та Нідерланди (2:2, пенальті — 4:3), та Хорватією, яка виявилася сильнішою в серії пенальті Японії (1:1, серія — 3:1) та Бразилії (1:1, серія — 4:2), визначився перший фіналіст чемпіонату світу з футболу.

ЧС-2022, ½ фіналу

Аргентина — Хорватія — 3:0

Голи: Мессі (34, з пенальті), Альварес (39, 69).

Чотири роки тому, в 2018-му, хорвати шокували іменитих південноамериканців, розгромивши їх на груповому етапі чемпіонату світу (3:0). Отже, виходячи на поле стадіону «Лусаїл Айконік», аргентинцями напевно рухало не лише бажання вийти до фіналу, а й помститися за ту болючу поразку.

До того ж на боці «альбі-селесте» була й статистика. Раніше Аргентина чотири рази доходила до півфіналу мундіалю, і завжди обов'язково проходила далі. Не стали порушувати приємну для своєї країни традицію підопічні Ліонеля Скалоні й цього разу.

Незважаючи на те, що «картаті» відчутно більше володіли м'ячем, набагато небезпечніші атаки були саме у аргентинців. Тож не дивно, що ще до перерви «альбі-селесте» забили двічі. Спочатку голкіпер хорватів Лівакович пішов у необережний підкат у своєму штрафному майданчику, і Мессі впевнено реалізував пенальті, ставши першим аргентинським футболістом, який забив у трьох матчах стадії плей-оф на одному чемпіонаті світу. Також Ліонель вийшов на чисте перше місце в гонці бомбардирів мундіалів серед чинних футболістів, залишивши позаду німця Томаса Мюллера (10 голів) та француза Кіліана Мбаппе (9), і обігнав легенду аргентинського футболу Габріеля Батістуту за кількістю голів на світових першостях.

Трохи згодом «небесно-блакитні» подвоїли свою перевагу, коли Хуліан Альварес втік у контратаку та сам вирішив епізод. А на 69-й хвилині аргентинці вбили будь-яку інтригу в цьому поєдинку — після вкидання з ауту Мессі здійснив вражаючий рейд флангом, увійшов до штрафного майданчика, перед цим двічі залишивши в дурнях одного з найкращих захисників нинішнього мундіалю Гвардіола, і ідеально виклав під удар Альваресу. Цей гольовий пас дозволив Лео зрівнятися з німцем Мирославом Клозе та бразильцем Роналдо за кількістю результативних дій («гол+пас») на світових першостях — у всіх тепер по 19 балів.

Попереду у Аргентини фінал мундіалю — шостий в історії, частіше за них у вирішальному поєдинку чемпіонату світу грала лише Німеччина (8).

Нагадаємо, що в іншому півфіналі в середу, 14 грудня, в Аль-Хорі зіграють Франція та Марокко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду прийняв рішення про виступ за збірну Португалії після сенсаційного вильоту з ЧС-2022.

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